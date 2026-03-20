車でいっぱいとなった駐車場。



長野県長野市の「道の駅信州新町」では20日から「春の道の駅フェスタ」が始まりました。訪れた人たちのお目当てはというと。



買い物客

「昔シカ肉を食べたことがあって、久しぶりにあったので買ってみました。値段もあまり高くなかったので。」



買い物客

「（やわらか煮は）初めて。分からない。食べてみようと。」



農作物被害を防ぐため地元で駆除したシカの肉を使い、道の駅の中にあるそば店が工夫を凝らして調理した「鹿の柔らか煮」です。





宮崎記者「それでは、いただきます。ほろほろです。だしもすごくお肉と合っていて、おいしいです。」先月行われた道の駅信州新町の惣菜選挙1位に輝き、今回再登場しました。そば信 中村翔専務「シカはどうしても1回煮るだけでは臭みが出てしまうので、まず煮こぼして臭みを抜いて、それからそばつゆで煮込むような形にして臭みを消しています。」「鹿の柔らか煮」は数量限定で22日まで販売されます。店内にはほかにも、フキノトウやナズナなど春の味覚も並びます。道の駅信州新町 高山隼駅長「春は山菜、新芽系のものが豊富に出てきますので、そういったものをやはり旬のものがありますのでね。そのタイミングを逃さず手に取って食卓で食べていただいたり、いろんなイベントを通して地域を知っていただく取り組みをやっていますので、あわせてご利用いただければと思います。」このイベントは22日まで開かれています。