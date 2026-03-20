革でお菓子ケース作る人『Maju T works』をご紹介します。

革でお菓子ケース作る人『Maju T works』

今週のピックアップ

『宝石の秘宝箱を革で作る/ドロップケース』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

Maju T worksさん：「以前は財布やコインケースなどのオーダーメイドを中心に活動していたのですが、今は少し方向性を変えて『お菓子ケース』をメインにYouTubeやSNSで発信しています。 前は同業者や革好きの方にしか届かない感覚があったのですが、今は一般の方や子どもたちが見てもワクワクするような動画づくりを目指しています。マニアックな面白さはあっても一般の方には刺さりにくい部分があり、だからこそ冒頭にカロリーメイトのような誰もが知っているお菓子を出して、まずは興味を持ってもらう工夫をしています」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

Maju T worksさん：「職人として作っていると、発送して手元を離れたらそれでおしまいなのが少し寂しかったんです。それで、せっかく作るなら、コンテンツとして残して多くの人に見てもらいたいなと、始めてみたら想像以上に反響があり、今はYouTubeをメインに活動しています」

――おすすめの動画は何ですか？

Maju T worksさん：「『革で宝石を表現する』という目標で作ったのですが、メタリック塗料を使い、レーザー加工や成形技術を詰め込みました。革を濡らして型に押し込む際、ひび割れたり破れたりして3回ほど失敗したんですが、苦労した分、納得のいく仕上がりになりました。中身も凹まないように石の形に固めた革を入れているので、質感も硬くこだわりがありますね」

宝石の秘宝箱を革で作る/ドロップケース

https://youtu.be/Uaj3zpK-ISk



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

Maju T worksさん：「これからもお菓子ケースを中心に、ワクワクする作品をたくさん作っていきます。大きな目標ですが、いつか登録者100万人を目指して走り続けたいと思いますので、応援よろしくお願いします！」

おしゃれで欲しくなってしまうような作品を作り続ける、Maju T worksさんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『Maju T works』

https://youtube.com/@majutworks

Xのアカウント『Maju T works (マジュティワークス)』

https://x.com/MajuWorks

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島