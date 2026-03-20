3Dプリンターで作る入れ歯が、上下すべての歯を失った場合の総入れ歯を対象に、去年12月から保険適用となりました。



入れ歯をデジタルで作る方法やそのメリットとは。清水記者のリポートです。



射水市にあるやまざき歯科医院です。



有床義歯学会の会長を務める院長の山崎史晃さんは、高齢化が進む中、良い入れ歯で食事を楽しむことが大切だと話します。



有床義歯学会 山崎史晃会長

「オーラルフレイルと言って、口の活動をしっかりして、入れ歯とかでしっかり食べれてないと、体がどんどん弱っていくっていうのが論文でもデータ出てるんで、そのためにはやっぱり良い入れ歯をしっかり入れて、ご飯を楽しめるっていうのが重要になっています」





この歯科医院では総入れ歯を作るのに3Dプリンターを使っています。従来、入れ歯は歯科技工士が一本ずつ歯を並べるなど手作業で作ってきましたが、3Dプリンターを使う場合は、型取りをしたあと、そのデータをもとに画面上で入れ歯をデザインすれば、あとは機械が自動で作製します。作業時間が大幅に短縮され、患者に早く入れ歯を提供できるほか、これまでより精度の高い入れ歯を作ることができます。有床義歯学会 山崎史晃会長「精度が高いんで、入れた後の調整回数とか痛みも少なくて、適応しやすく、慣れてくるのも早いだろうというふうに感じています」3Dプリンターで作る入れ歯は去年12月から、上下すべての歯がない総入れ歯を対象に保険適用となりました。これまでこの歯科医院で総入れ歯を3Dプリンターで作る場合、費用は10万円以上かかっていましたが、保険適用後は負担割合によっておよそ5000円から1万5000円で作れるようになり、従来の手作業で作る総入れ歯と同じくらいの金額になりました。3Dプリンターを使うことは病院側にもメリットがあります。歯科技工士5年目の石川航生さんは、デジタル技術を活用することで経験の差を縮められると実感しています。やまざき歯科医院 歯科技工士 石川航生さん「ある程度経験年数の差をカバーできるというところですね。加工自体、機械が行ってくれますので、精度の部分の差ですよね。そこがなくなるということです」また、山崎さんは作業が効率化されることも重要だといいます。背景には歯科技工士の減少があります。県内の歯科技工士は2024年で389人。2016年からの8年間で56人減っています。歯科技工士は入れ歯を作るために勤務時間が長くなることもあり、県歯科技工士会は、若い人に目指してもらうには働き方改革など労働環境の整備が必要だとしています。山崎会長「入れ歯をつくるためにはデジタル化っていうのは必須ですし、今回保険に入ったことで、どんどん広がってくると思いますから、当たり前になってくるかなと」山崎さんは、元気で過ごすためには早めに入れ歯を調整したり、新しくしたりすることを勧めています。今回の３Ｄプリンターの保険適用を機に、一度、歯科医に相談してみてほしいと呼びかけています。