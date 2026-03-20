きょうの県内は高気圧に覆われ、朝から晴れました。



この時期らしい「春の陽気」を感じられる一日となり、公園などは家族連れでにぎわいました。



射水市の太閤山ランドでは3連休初日のきょう、「春のオープンフェスタ」が開かれました。



冬の間、運行を休止していた園内のトレーンやボートの再開に合わせた催しで、きょうはさっそく家族連れが乗り物を楽しんでいました。





屋外劇場でのステージショーも楽しめるこのイベントはあすも行われます。きょうの県内は気温が上がり、最高気温は富山市で15.4度、高岡市伏木で14.2度など、「春の陽気」を感じられる一日となりました。今夜は雨の降るところがありますが、あす、あさっては広く晴れる見込みです。一方、富山駅北の富岩運河環水公園では、サクラのシーズンを前に、「富岩水上ライン」がきょうから今年の運航を始めました。「富岩水上ライン」は環水公園内の周遊に加え、中島閘門や岩瀬カナル会館までを行き来するコースなどがあります。運航初日となったきょうは青空のもと船からの景色を楽しむ人の姿が見られました。環水公園や富岩運河沿いにはソメイヨシノやコシノヒガンザクラなどが並び、シーズンにはサクラを眺めながら春のクルーズを楽しむことができます。ウェザーニュースによりますと 富岩運河環水公園のサクラの開花予想は今月29日、満開の予想は来月3日です。「富岩水上ライン」の今シーズンの運航は11月下旬までの予定です。