アップフロントグループが20日、千葉・幕張メッセ国際展示場ホール3で「カーボンニュートラルを考える 2026 by SATOYAMA＆SATOUMI movement」を開催した。「カーボンニュートラルを考える」をテーマに、環境問題や地方創生、地域活性化などへの関心を広めるためのさまざまな企画が行われた。

オープニングセレモニーにはハロー！プロジェクトのメンバーらが登場。Juice＝Juiceのリーダー・段原瑠々は「メンバーからタンブラーをプレゼントでもらったんですけど、愛用して使っています」とマイボトルの取り組みを伝えた。つばきファクトリーのリーダー・谷本安美は「食べものを余すことなくたいらげます」と話して笑いを誘った。

ハロプロOGの里田まいも参加し、「13年ぶり」と話して来場者を驚かせた。最後に登壇した堀内孝雄は「いいオヤジですけど、何かを学んで帰れればと思います」とコメント。セレモニーのラストでは出演者を代表して「2日間ありますので、みなさんも何か一つ、つかんでいってくれるなら幸いです」と呼びかけた。

イベントは21日まで同所で。