きょうは春分の日。3連休が始まり行楽日和となりましたが、気がかりなのはガソリン価格です。



今週月曜日時点で県内のガソリン平均小売価格は過去最高となりましたが、政府の補助金支給を受け、県内のガソリンスタンドではさっそく値下げの動きが出ています。



富山市婦中町にあるセルフのガソリンスタンドです。



武道キャスター

「こちらのガソリンスタンドではレギュラーガソリン1リットル当たりきのうまで189円でしたが、けさは173円と、16円の値引きに踏み切りました」





今週月曜日時点で県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は191円。県別で調査を開始した2004年6月以降、最高値をつけました。イラン情勢の影響による原油価格の高騰で石油元売り各社が卸売価格を引き上げたことなどが要因です。こうした中、政府はきのうから石油元売り各社に補助金の支給を始めました。これを受け、早くも値下げに踏み切るガソリンスタンドが出始め、このスタンドでもきょう価格を引き下げたといいます。オートバックスエクスプレス富山南 太田弘樹 店長「きょうの朝に（他社の）皆さん一斉にポンと下げて。政府も170円と公言している通り、大体その位に合わせてきたので（自社も）下げました」客の反応は。「ラッキーでした。子供とどこかお出かけできたら いいなと」「ずいぶん下がったなと。それにしてもどんどん上がって ますから、会社の者など自転車で来てる人たちもちょいちょい見受けられます」「気持ちとしては助かりますけれど、まだ少し高いかなあと」Ｑ「いくらぐらいにまで下がってほしいと」「150円台くらい」Ｑ「暫定税率がなくなった頃の」「はい」政府は、全国の小売平均価格で170円程度を目指しています。しかし、店頭価格は仕入れの影響を受けるため、店側では厳しい状況が続いています。オートバックスエクスプレス富山南 太田弘樹 店長「高く仕入れたやつ、まだまだ残ってるんで、大赤字」それでも。「なるべく早くね、安く。しかも 3連休きょうからですよね。なのでまぁ、少しでも安くという気持ちで」ガソリン価格の先行きは依然として不透明で新生活や行楽シーズンを前に気をもむ日々が続きそうです。