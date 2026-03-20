『ポケモン』最終決戦の映像公開！映像最後のピカチュウに異変？ 4・17新情報発表
人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）のる最終決戦に向けた最新映像が公開された。映像の最後にはキャプテンピカチュウ？の後ろ姿が…、4月17日に新情報が発表される。
【動画】映像最後のピカチュウに異変！公開された『ポケモン』最新映像
映像の中では、ラクアに向かうライジングボルテッカーズの仲間たちと、待ち受けるエクスプローラーズの姿が映されている。ステラフォルムになったパゴゴ（リコのテラパゴス）を囲む18体のポケモンたちはもちろん、メガスターミー、メガヤミラミ、色違いのメガルカリオZなど、メガシンカポケモンたちの活躍にも期待が高まる。
さらに、アメジオの白いジガルデ（パーフェクトフォルム）の姿も。来るラクアでの最終決戦、リコたちは作戦通り18テラスタイプのポケモンたちとパゴゴの力で、ラクリウム・コアを消滅させられるのか…？4月10日からの放送に期待が高まる。
同作は、ラクアでの決戦から1年後を舞台に、セキエイ学園に通うリコと冒険を続けるロイ…成長した2人が再び出会い、キャプテンピカチュウとともに新たな冒険に出るストーリー。ドットや新たな仲間・ウルトとともに、大事な何かを「取り戻す」物語が展開される。
■4月10日放送の第133話「最後の戦いへ」あらすじ
ラクリウムを完全に消し去るための作戦が、いよいよ始まる！二手に分かれて、ラクア中心部を目指す一行。森を進むリコたちの前に現れたのはルーベラとインディ。ストロングスフィアで力を増したデスカーンとデスバーンを繰り出してくる！リコを先に向かわせ、バトルに残るドット・ネモ・ボタンだが…！？
【動画】映像最後のピカチュウに異変！公開された『ポケモン』最新映像
映像の中では、ラクアに向かうライジングボルテッカーズの仲間たちと、待ち受けるエクスプローラーズの姿が映されている。ステラフォルムになったパゴゴ（リコのテラパゴス）を囲む18体のポケモンたちはもちろん、メガスターミー、メガヤミラミ、色違いのメガルカリオZなど、メガシンカポケモンたちの活躍にも期待が高まる。
同作は、ラクアでの決戦から1年後を舞台に、セキエイ学園に通うリコと冒険を続けるロイ…成長した2人が再び出会い、キャプテンピカチュウとともに新たな冒険に出るストーリー。ドットや新たな仲間・ウルトとともに、大事な何かを「取り戻す」物語が展開される。
■4月10日放送の第133話「最後の戦いへ」あらすじ
ラクリウムを完全に消し去るための作戦が、いよいよ始まる！二手に分かれて、ラクア中心部を目指す一行。森を進むリコたちの前に現れたのはルーベラとインディ。ストロングスフィアで力を増したデスカーンとデスバーンを繰り出してくる！リコを先に向かわせ、バトルに残るドット・ネモ・ボタンだが…！？
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