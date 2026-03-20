でんぱ組.incの元メンバーでタレントの古川未鈴（39）が、20日までにXを更新。グラビアにおける肌の露出について私見を述べた。

女優前田敦子（34）が過去最大の露出に挑んだ最新写真集「前田敦子写真集 Beste」（講談社）が注目を集めている。そんな中、古川が「めちゃくちゃ御本人様の気持ちがわかる！勝手な想像だけど」とXに投稿。「露出が多いのって『お金が欲しい』とか『堕ちたな』とかじゃなくて『自己満足』なのでは」と本人の心情を推察して、「何を隠そう私もそのタイプだからだ」と続けた。

「どうせやるならしっかりやりたい、自分の歴史にこの姿を残しておきたいととても思う 今更恥ずかしいとか思わないのだ」という古川。自身がアイドル卒業後にグラビアを撮影した際、「どうせやるならしっかり露出したいです」と伝えたことを明かして、「この歳になってまだ挑戦させてもらえることは奇跡なのだ」とその理由を説明した。

最後に「ついでに今、めちゃくちゃ体鍛えてるんでどうですか、グラビア担当の皆様！少しは話題になるかもしれません！ご連絡お待ちしてます！」とちゃめっ気たっぷりに付け加えている。