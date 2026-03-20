花粉症の人にとっては辛い時季がやってきました。今年、県内では、スギ花粉の飛散が例年に比べて「非常に多い」と予想されています。いまや国民の2人に1人が悩んでいると言われる花粉症。なぜ飛散量は増えるのか、そして家庭で出来る対策を取材しました。



JR秋田駅前街頭インタビュー

●男子「いまもう鼻がムズムズして目もイガイガしててもうやばいです」

●女子「2月くらいがやばかったですね 普通に。鼻水がすごくてくしゃみが毎秒出てるみたいな」

●男性「例年に比べると多いなって感じしますよね」

「ひどい時は…鼻水鼻づまり、場合によっては頭が痛くなったりもします」





スギやヒノキなどの花粉が原因でくしゃみや鼻水、目のかゆみなどの症状が季節的に現れるアレルギー疾患の花粉症。いまや国民のおよそ2人に1人が発症しているといわれます。県内のこの春のスギ花粉の飛散について、民間の気象予報会社、日本気象協会の佐々木優衣さんに聞きました。●佐々木さん「日本気象協では例年に比べ非常に多い予想をしています。具体的には、平年よりも1.5倍の予想となっていますね」スギ花粉の飛散には、前の年の夏の天候が大きく影響します。気温が高い、日照が多い、また雨の量が少ないと花粉の発生源となるスギの雄花の成長が促され、飛散量が増える傾向にあります。●佐々木さん「去年の秋田のデータ見てみますと降水量は平年並みなんですけれども気温が平年より高くなっていまして、日照も平年より多く 届いていたことから秋田の今年の花粉が非常に多い予想としています」例年よりも花粉の飛散が多くなるという今年。秋田市の薬局では…。●関向良子アナウンサー リポート「こちらの薬局では、入り口入ってすぐの通路沿いに大きく花粉症コーナー設けていますね」秋田市のドラッグストアでは、先月下旬から花粉症に悩む客がひっきりなしに訪れているといいます。●ツルハドラッグ秋田中通店 兜森幸二店長「昨年の売り上げと比較すると、大体2割増し程度での売り上げとなっておりましたので、今シーズンは早めになっているのではないかなと思われます」「やはり飲み薬でありますとか、点鼻薬、関連するマスク商品など よくご覧になっています」スギ花粉の飛散のピークはこれからとみられますが、医療機関にはすでに多くの花粉症患者が足を運んでいます。秋田市広面にあるクリニックの医師、齋藤秀和さんです。今年は先月から徐々に患者の数が増え始め今では1日におよそ30人が訪れています。●ひろおもて耳鼻咽喉科クリニック 齋藤秀和医師「中学生になって急に部活動で外に出る機会増えて気づいてるとかですね、最近はやっぱり若年化と言われてますけど、お子さんで初めて気が付いて受診するという人が多いと思います」風邪との違いが分からずに受診する人も多いという花粉症。判別するポイントは3つ。▼鼻水の色や粘り気▼発熱▼目のかゆみ です。スギ花粉が飛散のピークを迎えるこれからの季節、家庭でできる対策を聞きました。●齋藤医師「普段から外に出歩くときはマスクを着用する、あと花粉症対策の眼鏡いろいろ販売されてますけども、そういうのを着用してみる。あとナイロン製とかですね、花粉が付きづらい服を選ぶというのもひとつポイントだと思います」このほか、帰宅時はすぐにシャワーを浴びて体に付いた花粉を落とすこと。室内で過ごすときは加湿器を使うことで花粉が舞いづらくなります。また、暖かくなるこの時季は窓を開けたり、洗濯物を外に干したりしたくなりますが…●齋藤医師「やっぱり日中の日の出ている時間が（飛散が）多いと思いますのでその時間帯に特に注意すると」一日の中でスギ花粉は気温が上がる昼前後に飛散のピークを迎えるといわれます。▼部屋の換気は早朝や夜に済ませること、▼乾燥機を使うなど室内干しを徹底することもポイントです。日本気象協会によりますとこの先しばらくは気温が高い傾向が続く見込みで、今月下旬から一気に花粉の飛散量が増える恐れがあるということです。自分でできる対策はもちろん、齋藤さんは症状がひどくなる前に受診するよう呼びかけています。●齋藤医師「症状出る前から治療を始めておくというのがおすすめです。 一週間前くらいから投薬を開始することで発症の時期を遅らせることが出来て、トータルとして悩む期間が短くなる。また重症化も防がれるので使うお薬の数も少な目で済むことが出来るというメリットがあります」血液検査を行ってアレルギー反応の傾向を把握することや、舌下＝舌の裏側からアレルギ―の原因物質を吸収させ、体に慣れさせる治療法も有効だといいます。これまで症状が無かった人でもある日突然、発症することがある花粉症。飛散量が多いとみられる今年、早めの対応が重要になりそうです。