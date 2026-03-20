真剣な表情でそろばんを弾いているのは小中学生です。鹿児島市でそろばんの腕を競う大会が開かれました。県珠算連盟は「県内のレベルが上がってきている」と今後のそろばんの振興に期待を込めました。



20日鹿児島市で開かれた「かごしまU-15 珠算大会」。



そろばんの魅力を広めるとともに子どもたちの向上心を養おうと県珠算連盟などが2024年から開いています。2026年は県内のそろばん教室で日々練習に励む小中学生約100人が参加。紙に書かれた数字を計算する「見取り算」や読み上げられる数字を足し上げていく「読み上げ算」など複数の種目で計算の速さや正確さを競いました。





最優秀選手賞に選ばれたのは平原彩葉さん、小学4年生です。(最優秀選手賞・平原彩葉さん)「びっくりしました。うれしかったです。個人種目で慌てずにすることができた。」(県珠算連盟・瀬戸口淳治副会長)「段々レベルが上がってきてびっくりしている。こういうものをもらった、こういう賞状をもらった、楽しいことがあったと多くの小中学生に話をしてもらって珠算の振興につながれば」会場には子どもたちが黙々と弾くそろばんの音が心地よく響いていました。