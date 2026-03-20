プロ野球2軍のオイシックス新潟アルビレックスBCが、21日のホーム開幕戦を前に練習を公開し、意気込みを語りました。



新潟市のハードオフエコスタジアムで汗を流したオイシックスの選手たち。ここまで開幕から5連敗と苦しい戦いが続いていますが、ホームの応援を背に今シーズン初勝利を目指します。



■武田勝監督

「僕だけですかね、明るいのは。5つ負けていますから何とかホームの力を利用して、連勝できるように頑張りたい。」



■高義博主将

「サポーターの歓声も年々大きくなっていて、選手も楽しいなかホームゲームができているので頑張りたい。」