ハンカチやトートバッグ、ピンバッジなど、地図がデザインされたグッズが集まりました。中には県内の案内標識を再現したカプセルトイも。地図の製作などを行う会社の直営店が県内では初となるポップアップストアを鹿児島市にオープンしました。



(記者)

「鹿児島市のアミュプラザ1階入り口のすぐ近くにあるポップアップストアがオープンした。その名も地図柄グッズ専門店。こちらは鹿児島空港の地図が描かれたトートバッグでユニーク」





20日鹿児島市のアミュプラザ鹿児島にオープンしたのは地図柄のグッズ専門店「Map Design GALLERY」のポップアップストアです。地図の製作や調査などを行う「ゼンリン」の直営店で県内では初めての出店です。店内には地図がデザインされたハンカチやマグネット、ピンバッジなど、500種類以上の商品が並んでいます。(客)「かわいいです。お土産にもいい。母が佐賀出身なのでお土産に買おうかなと」鹿児島にまつわる商品を集めたこちらのコーナー。鹿児島市街地の地図がデザインされたクリアファイルは、名物「白くま」のカラフルなトッピングをモチーフにした色使いになっています。こちらのカプセルトイは、方面を案内する標識を再現したキーホルダー。カーナビの地図データも提供しているゼンリンが、独自の調査データを活用して制作しました。鹿児島市や霧島市など6種類あります。(ゼンリンビジネス企画室・鈴木貴子副長)「鹿児島の県図をデザインしたご当地愛をくすぐる商品やアミュプラザ鹿児島限定の商品もある。鹿児島初上陸なので鹿児島のグッズを手に取って楽しんでもらえたら」「Map Design GALLERY」のポップアップストアは5月10日までアミュプラザ鹿児島に出店しています。