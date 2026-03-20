2026年3月21日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月21日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
揉め事に首を突っ込むのは控えて。今日は「見て見ぬフリ」でOK。
一気にストレスが溜まりそう。眠ることで忘れる工夫を。
小さなことに引っかかってイライラしそう。適当に流す度量を持って。
目上の人とのトラブルに注意を。強情を張らないことが大切。
当選率が高まるので、雑誌やテレビなどの懸賞やクジに挑戦すると◎。
時間には余裕を持って行動を。周囲の信頼を得る結果になりそう。
自分から行動を起こすより、流れに身を任せる方が安全な日。
とっつきにくい人物とも意外に馬が合うかも。話しかけてみて。
休暇のプランを立てる吉日。楽しい企画を思いつきそう。
レジャーを楽しめる日。思いついたら即行動してみよう。
楽しいことには出費を惜しまないで。ワクワクする1日に。
自己主張にツキあり。イヤなことはハッキリ断るのが正解！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
揉め事に首を突っ込むのは控えて。今日は「見て見ぬフリ」でOK。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
一気にストレスが溜まりそう。眠ることで忘れる工夫を。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
小さなことに引っかかってイライラしそう。適当に流す度量を持って。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
目上の人とのトラブルに注意を。強情を張らないことが大切。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
当選率が高まるので、雑誌やテレビなどの懸賞やクジに挑戦すると◎。
7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
時間には余裕を持って行動を。周囲の信頼を得る結果になりそう。
6位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
自分から行動を起こすより、流れに身を任せる方が安全な日。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
とっつきにくい人物とも意外に馬が合うかも。話しかけてみて。
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
休暇のプランを立てる吉日。楽しい企画を思いつきそう。
3位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
レジャーを楽しめる日。思いついたら即行動してみよう。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
楽しいことには出費を惜しまないで。ワクワクする1日に。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
自己主張にツキあり。イヤなことはハッキリ断るのが正解！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)