俳優の大沢たかおさんは3月19日、自身のInstagramを更新。海軍・自衛官の白い制服姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：大沢たかおさん公式Instagramより）

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俳優の大沢たかおさんは3月19日、自身のInstagramを更新。海軍・自衛官の制服姿を披露しました。

【写真】大沢たかお、海軍の制服姿を披露！

「白の制服似合いすぎ」

大沢さんは、カメラの絵文字を添えて「by Hiroshi Tamaki」とつづり、4枚の写真を投稿。俳優の玉木宏さんが撮影した、白い海軍・自衛官の制服に身を包んだ姿やオフショットを披露しています。

この投稿にコメントでは「海江田艦長、ステキです」「白の制服似合いすぎ」「凄い貫禄ですね」「かっこよすぎて…」「イケメンがイケメンを撮る…贅沢が過ぎるぜ！！」「横顔凛々しい」「ほんまに上司にいてほしいって思うんやけど」「いるだけで絵になる」などの声が寄せられています。

『沈黙の艦隊』シリーズの続編制作が決定！

『モーニング』（講談社）にて連載された、かわぐちかいじさんによる大ヒット漫画の実写版『沈黙の艦隊』シリーズの続編制作が19日に発表されています。大沢さんは日本初の原子力潜水艦「シーバット」の艦長・海江田四郎役で主演を務めるほか、プロデューサーを兼任。今回の投稿での写真を撮影した玉木宏さんは、海江田と対立する「たつなみ」の艦長・深町洋役を演じています。今後も最新作の情報に期待したいですね！(文:福島 ゆき)