「かっこよすぎて…」大沢たかお、海軍の白い制服姿を披露！ 「凄い貫禄」「いるだけで絵になる」の声
俳優の大沢たかおさんは3月19日、自身のInstagramを更新。海軍・自衛官の制服姿を披露しました。
【写真】大沢たかお、海軍の制服姿を披露！
この投稿にコメントでは「海江田艦長、ステキです」「白の制服似合いすぎ」「凄い貫禄ですね」「かっこよすぎて…」「イケメンがイケメンを撮る…贅沢が過ぎるぜ！！」「横顔凛々しい」「ほんまに上司にいてほしいって思うんやけど」「いるだけで絵になる」などの声が寄せられています。
【写真】大沢たかお、海軍の制服姿を披露！
「白の制服似合いすぎ」大沢さんは、カメラの絵文字を添えて「by Hiroshi Tamaki」とつづり、4枚の写真を投稿。俳優の玉木宏さんが撮影した、白い海軍・自衛官の制服に身を包んだ姿やオフショットを披露しています。
この投稿にコメントでは「海江田艦長、ステキです」「白の制服似合いすぎ」「凄い貫禄ですね」「かっこよすぎて…」「イケメンがイケメンを撮る…贅沢が過ぎるぜ！！」「横顔凛々しい」「ほんまに上司にいてほしいって思うんやけど」「いるだけで絵になる」などの声が寄せられています。