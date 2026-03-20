熊本市動植物園を離れるレッサーパンダの杏香。引っ越しまであと4日となった20日、その姿を一目見ようと多くの人が訪れました。



■平井友莉アナ

「3連休初日の熊本市動植物園。ひときわ賑わっているのが、レッサーパンダの杏香です」



熊本生まれ、熊本育ちのレッサーパンダ杏香。連日にぎわっていますが、最後の姿を一目見ようと20日はさらに多くの人が…。絶滅危惧種に指定されているレッサーパンダ。杏香は繁殖のため、3月24日に愛知県豊橋市の動物園に引っ越すことになりました。





■女の子「さみしい」■女の子の母親「きっと元気な赤ちゃんを産んでくれると思うので元気で頑張って過ごしてねと伝えたいです」■女性「赤ちゃんの時から見守っていると特別な思いがある」

実はこの女性。KKTは杏香の公開初日にも取材していました。この2年半あまり、月に1～2度福岡から会いに来ていたという熱烈ぶり。お別れの時が迫る中、この日も熊本に。



■福岡から

Q小さい時から見ていると思い入れも？

「そうなんですよ～孫ぐらいの感じでかわいいと思って。すごく寂しい気持ちはあるんですけど、これからもずっと応援していきたいと思います」



多くの人を魅了してきた動植物園のアイドル・杏香。旅立ちまでいよいよあと4日です。

