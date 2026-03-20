◆センバツ第２日▽１回戦 智弁学園４―０花巻東（２０日・甲子園）

花巻東（岩手）は、智弁学園（奈良）の左腕・杉本真滉（まひろ、３年）の前に３安打完封負けを喫し、初戦で敗退した。１９８３年夏〜８５年夏まで５季連続甲子園で４番を務めた清原和博（ＰＬ学園）以来、１年夏から４季連続聖地で４番を務める古城大翔主将（３年）も、相手エースの前に３打数無安打。「正直、経験を生かしたいというのがあったが、生かせなかった。杉本投手のまっすぐは分かっていても、打てなかった」と完敗を受け入れた。

元巨人内野手の古城茂幸氏（５０）を父に持ち、左右の構えこそ違うが、花巻東の先輩・大谷翔平（ドジャース）の逆方向に打つ打撃を参考にしているという右打者。「今の自分の打撃ではダメ。（練習では）ただ、来たボールを気持ちよく打つのではなく、試合で結果が出るように取り組みたい」と前を向いた。

エース左腕の萬谷（まんや）堅心（３年）は智弁学園打線相手に１０三振を奪う力投を見せたが、８回途中に８安打４失点で降板。５番打者としても杉本から１安打を放ったが、「自分たちの力不足というか、杉本君に力負けした」と脱帽し、「また一から練習していきたい」と夏への出直しを誓った。

１９５６年の創部から７０年。世界的な書道家・武田双雲氏に校名の書体を依頼した新ユニホームでの甲子園初勝利は逃した。佐々木洋監督（５０）は「伝統を守りつつ進化したいので、変えた。夏にまた戻ってきたい」。花巻東が悔しさを糧に、次の戦いへと向かう。