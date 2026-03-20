イングランド・サッカー協会は２０日、現地２７日の国際親善試合ウルグアイ戦、同３１日の日本戦に臨むメンバー３５人を発表した。

＊ ＊ ＊

今季ドイツ１部バイエルンでリーグ戦３０得点を挙げているＦＷハリー・ケインをはじめ、ＲマドリードのＭＦベリンガム、マンチェスターＣのＦＷフォーデン、アーセナルのＦＷサカら豪華ラインナップとなった。

また招集人数は、日本の２８人に対して３５人。大量招集でＷ杯に向けた“最終テスト”を行う。

イングランドはＦＩＦＡランク４位。北中米Ｗ杯の１次リーグではＬ組でクロアチア、ガーナ、パナマと同組となっている。監督はトーマス・トゥヘル氏。ウルグアイ戦と日本戦は、ともに聖地ウェンブリースタジアムで行われる。

メンバーは以下の通り。

▼ＧＫ Ｄヘンダーソン（クリスタルパレス）、ピックフォード（エバートン）、トラフォード（マンチェスターＣ）、ラムズデール（ニューカッスル）、スティール（ブライトン）

▼ＤＦ バーン（ニューカッスル）、グエヒ（クリスタルパレス）、ホール（ニューカッスル）、コンサ（アストンビラ）、リバラメント（ニューカッスル）、マグワイア（マンチェスターＵ）、オライリー（マンチェスターＣ）、クアンサー（レバークーゼン）、スペンス（トットナム）、ストーンズ（マンチェスターＣ）、トモリ（ＡＣミラン）

▼ＭＦ アンダーソン（ノッティンガム）、ベリンガム（Ｒマドリード）、ガーナー（エバートン）、Ｊヘンダーソン（ブレントフォード）、マイヌー（マンチェスターＵ）、ライス（アーセナル）、ロジャース（アストンビラ）、ウォートン（クリスタルパレス）

▼ＦＷ ボーウェン（ウエストハム）、ルーウィン（リーズ）、エゼ（アーセナル）、フォーデン（マンチェスターＣ）、ゴードン（ニューカッスル）、ハリーケイン（バイエルン）、マドゥエケ（アーセナル）、パーマー（チェルシー）、ラッシュフォード（バルセロナ）、サカ（アーセナル）、ソランケ（トットナム）