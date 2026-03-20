女優の唐田えりかが２０日までに自身のＳＮＳを更新。俳優で歌手の武田鉄矢との２ショットを披露した。

フジテレビ系連続ドラマ「１０２回目のプロポーズ」（ＦＯＤで独占配信中）に出演している唐田は、インスタグラムに「父役の、武田鉄矢さんと」と題し、武田と手を合わせてハートマークをつくるショットなどをアップした。

「鉄矢さんとの初めてのシーンは緊張していたのですが、お前俺についてこいよ！と言ってもらい、必死に鉄矢さんのアドリブにくらいつく日々が始まりました。カットが変わると、お前今の芝居と違うのやってみろ！芝居で遊ぶんだよ！と教えてくれた鉄矢さん。そんな撮影が進む中で、お前今の良かったよ。モニター見て来い！と言ってくれた鉄矢さん。撮影の合間に好きな映画を教えてもらっていたら、好きなシーンを思い出し語りながら泣いていた鉄矢さん。次の日現場で、見ましたと言ったら、いい映画だろ〜と言いながら、また泣いていた鉄矢さん。撮影が全て終わった打ち上げで、お前よく頑張ったな。よかったよ。と言葉にして伝えてくれた鉄矢さん。鉄矢さんから沢山のことを教わり、育ててもらいました。かっこいい背中を沢山見せてくださいました。先生のようで師匠のような愛らしい父でした」と撮影中のエピソードを振り返り、「鉄矢さん、だいすき！！！！！！！」と愛を爆発させた。