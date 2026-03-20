長野市大岡地区の集落で20日、100年前から続くとされ1年の健康を願う伝統行事が行われました。少子高齢化が進む集落を災いから守るのものとは。



子どもや大人が手に持って歩いていたのは、わらで作った人形。よくみると怖い顔。長野市大岡地区の中牧日方集落に古くから伝わる「正造坊」と呼ばれる伝統行事です。この怖い顔で、集落の災いを追い出すとされています。



地元の人によりますと、100年以上前から行われていたとみられるこの行事。子どもたちの健康を願うとされています。





行事の担い手・待井吉久さん「昔は病院もなく薬もなかったので、神さまにお願いするしかなかった。」「病気になり亡くなった子は不幸だけど２度とないように送り出す病気を。またよそから入ってこないようになるべく怖い顔を作って、そこで見守ってもらうことが目的の行事です。」20日は長野市内から団体が見学に訪れ、地元の住民と一緒にわらを使って人形を作りました。この集落には約20世帯が暮らしていますが少子高齢化が進み、子どもがいません。こうした行事を通じて、集落以外の人たちとの交流を深める狙いもあります。人形が完成したあと、一行が訪れたのは集落の入り口です。ここに人形を立てることで、集落に災いが入らないよう人形が見守ると言われています。近くの集落から参加した小学5年生「１年何の災いもなく過ごせそうな感じがしました。どの世代にもここら辺の地域の魅力を教えていければ。」わら人形は1年間この場所で、集落を見守り続けます。