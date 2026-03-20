3連休中日のあす21日（土）は、西・東日本で広く晴れる見込みで、行楽日和・お花見日和となりそうです。北海道では20日（金）夜〜あす21日（土）昼過ぎにかけて、大雪や暴風に警戒が必要です。

【CGで見る】21日(土)正午までの大雪と雨の予想シミュレーション

あす21日（土）の全国天気

北海道は午前を中心に雪が降りやすく、路面への積雪や吹雪に警戒が必要です。東北は朝まで雪の降る所があるでしょう。西・東日本は穏やかに晴れる見込みです。

あす21日（土）の予想最低気温

北日本は0℃前後、そのほかの各地も5℃以下の所が多く、この時期らしい冷え込みでしょう。長野は氷点下の予想です。

あす21日（土）の予想最高気温

北日本や北陸は10℃以下の所が多いでしょう。関東から西は多くの所で18℃前後まで上がり、暖かくなりそうです。東京都心は17℃で、きょう20日（金）より6℃高く、寒さが解消する見込みです。

【あす21日（土）の各地の予想最高気温】

札幌 ：5℃ 釧路：6℃

青森 ：7℃ 盛岡：8℃

仙台 ：11℃ 新潟：10℃

長野 ：11℃ 金沢：11℃

名古屋：18℃ 東京：17℃

大阪 ：16℃ 岡山：16℃

広島 ：16℃ 松江：15℃

高知 ：18℃ 福岡：19℃

鹿児島：20℃ 那覇：22℃

お花見など外出時には花粉対策を

花粉飛散はピーク終盤となっています。21日（土）は宮城や愛知、石川では極めて多い予想です。お花見など外出の際はマスクをつけるなど、しっかりと対策を行いましょう。

3連休最終日の22日（日）は西から雨の範囲広がる

22日（日）朝は、南西諸島や宮崎県などで雨が降りやすいでしょう。昼過ぎには九州で雨の範囲が広がり、夕方以降は中国・四国でも広く雨が降る予想です。九州は活発な雨雲がかかって雨脚の強まる所もありそうです。その後、雨の範囲は東へ移動し、月曜日の昼頃にかけて近畿や東海、関東など太平洋側で雨の降る所があるでしょう。