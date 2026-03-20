黒の専用装備で精悍さアップ！

BMWジャパンは2026年2月20日、スポーツセダンの代名詞的なモデルであるBMW「3シリーズ」のセダンおよびツーリングのラインナップに「Edition Shadow（エディション・シャドー）」を追加し、販売を開始しました。

現行の3シリーズ（G20型）は、2019年には第7世代へと進化を遂げ、2022年に一部改良が行われました。現在販売されているのは、その第7世代の一部改良モデルをさらに改良した最新モデルです。

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3シリーズ セダンのボディサイズは、全長4720mm×全幅1825mm×全高1440mm（320i M Sportなど）です。これは、国内で人気の高いプレミアムセダンであるレクサス「IS」（全長4720mm×全幅1840mm×全高1435〜1440mm）とほぼ同等の寸法となっており、日本の道路環境でも持て余すことなく、スポーティな走りを楽しむのにちょうどいいサイズ感と言えます。

また、このセダンをベースに余裕あるラゲッジスペースを備えたツーリングモデルもラインナップされています 。

今回新たに追加されたエディション・シャドーは、スポーティな装備で人気の高い「M Sport」をベースにしたモデルです。

外観には、黒色のキドニーグリルおよびテールパイプが採用しています。さらに足元には、3シリーズにおいて初採用となる19インチのBMW Individualホイール（スタイリング 1038i）が装着され、スポーティなキャラクターがより一層際立っています。

内装においても、ベースとなるM Sportの空間を活かしつつ特別感がプラスされています。また、3シリーズ初となる「アルミ・ファイン・ブラッシュ・トリム」を採用。加えて、各種スイッチ類にはシルバー加飾が追加されており、室内の質感を大幅に向上させています 。

さらに、より上質で快適なドライブを楽しみたいユーザーに向けて、「Edition Shadow」専用のハイライン・パッケージがオプションとして提供されます。

これには、レザーシート、ステアリングヒーター、ラグジュアリーダッシュボードがセットになっており、ワンランク上の装備を追加することが可能です 。

パワートレインは、高効率ガソリンエンジン搭載モデルと、クリーン・ディーゼル・エンジン搭載モデルから選択可能です。たとえば「318i」には、最高出力156ps・最大トルク250Nmを発揮する2リッター直列4気筒ガソリンエンジンが搭載されています。

一方、4WDのクリーンディーゼルモデル「320d xDrive」には、最高出力190ps・最大トルク400Nmを発揮する2リッター直列4気筒ディーゼルエンジンが搭載されており、どちらもBMWツインパワー・ターボ・テクノロジーを採用することで力強い走りと高い環境性能を両立しています。

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なお、納車は、本年（2026年）4月以降からを予定しています。3シリーズ エディション・シャドーの価格（消費税込）は以下の通りです 。

・318i Edition Shadow：687万円

・320i Edition Shadow：733万円

・320d xDrive Edition Shadow：776万円

・318i Touring Edition Shadow：715万円

・320i Touring Edition Shadow：782万円

・320d xDrive Touring Edition Shadow：808万円