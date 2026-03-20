【ストーカー親にロックオンされた娘】いじめられているのは息子なのに！？＜第28話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第28話 バカばっかり！【エツコの気持ち】
【編集部コメント】
園長先生……これ以上ないくらいズバッと切り込みましたね。何度も何度も拒否を示しているリカちゃんに対して、「好きだから」という理由で迫り続けるケンシンくんの言動を「いじめと一緒」と言い切りました。相手がイヤがることをやり続ければ、そりゃそう言われても仕方ありません。「好きだから」で許される範疇をとうに超えてしまっているのです。けれど園長先生は見捨てずに「これからどうしていくか一緒に考えましょう」と言ってくれました。それなのに……エツコさんのこの表情……。「裏切られた」くらいに思っていそうです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第28話 バカばっかり！【エツコの気持ち】
【編集部コメント】
園長先生……これ以上ないくらいズバッと切り込みましたね。何度も何度も拒否を示しているリカちゃんに対して、「好きだから」という理由で迫り続けるケンシンくんの言動を「いじめと一緒」と言い切りました。相手がイヤがることをやり続ければ、そりゃそう言われても仕方ありません。「好きだから」で許される範疇をとうに超えてしまっているのです。けれど園長先生は見捨てずに「これからどうしていくか一緒に考えましょう」と言ってくれました。それなのに……エツコさんのこの表情……。「裏切られた」くらいに思っていそうです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび