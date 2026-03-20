学童野球の球春到来を告げる県選抜少年学童軟式野球大会が２０日開幕し、県内１９１チームが参加する予選を勝ち抜いた、各支部の代表による熱戦がスタートしました。

この大会は県野球連盟などが毎年開いているもので、ことしで５１回目を迎えました。開会式では県内１４支部の予選を勝ち抜いた３２チームのおよそ６３０人が、元気な掛け声とともに入場行進しました。

続いて去年の優勝チーム、伊勢崎支部の玉村ジュニアベースボールクラブから、優勝旗が返還されました。県野球連盟の樋口半司会長は「野球ができる喜びをかみしめながら、ルールとマナーを守って最高のパフォーマンスで頂点を目指してください」と激励しました。そして伊勢崎支部・殖蓮ジュニアの増田京河キャプテンが選手宣誓しました。

初日の２０日は、１回戦４試合が行われ、４チームが２回戦進出を決めました。

大会は９日間行われ、日程が順調に進めば来月３日に準決勝、４日に決勝が行われます。なお、優勝チームは９月に埼玉県で開かれるガスワンカップに出場します。群馬テレビでは、準決勝と決勝の模様を、来月１９日の午後７時からダイジェストで放送する予定です。