20日から3連休ですが、負担は増しているようです。天気もよく県内の行楽地はにぎわいを見せていますが、ガソリン価格の高騰で遠出をする人たちからは悲鳴が上がっています。



20日から春の営業が始まった魚沼市の『奥只見丸山スキー場』。

県内で今シーズンの営業を終えるスキー場があるなか、ゲレンデの積雪はこの時期でも340cmあり、5月6日までの営業を予定しています。



■長岡市から

「スマホ見たら今日オープンで、天気もいいので急いで来ました。最高のコンディション。」

■東京から

「楽しいコースがいっぱいありました。」





千葉から車で来た家族から聞こえてきたのは『ガソリン価格』です。



■千葉から

「ガソリン高いですよね。困ったなと思っています。ちょっとでも安いところで入れたいので、夜満タンにしてから来ました。」