冬の味覚『アンコウ』を味わうイベントが開かれていた出雲崎町の道の駅・天領の里。用意されたアンコウ汁200杯が完売するなど多くの人が訪れていましたが、聞こえてきたのは･･･。



■新潟市から

「(ガソリンを)140円で入れていたのが、今日見たら180円だった。遠出するにも行きづらくなった。」



過去最高を更新したレギュラーガソリンの平均価格。県内でも190円を超えました。イラン情勢の悪化でさらなる値上げも心配されるなか、連休中は近場を意識するという人も。



■魚沼市から

「県内で楽しめるところを探す。(ガソリン高値は)我慢するしかない。」



■長岡市から

「福島あたりまで行こうと思っている。(ガソリンは)昨日安いところで入れておいた。他のことで節約しながらやっていく。」