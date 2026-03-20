200杯が完売！冬の味覚味わうイベントにぎわう「県内で楽しめるところを」ガソリン高騰で悲鳴【新潟】
冬の味覚『アンコウ』を味わうイベントが開かれていた出雲崎町の道の駅・天領の里。用意されたアンコウ汁200杯が完売するなど多くの人が訪れていましたが、聞こえてきたのは･･･。
■新潟市から
「(ガソリンを)140円で入れていたのが、今日見たら180円だった。遠出するにも行きづらくなった。」
過去最高を更新したレギュラーガソリンの平均価格。県内でも190円を超えました。イラン情勢の悪化でさらなる値上げも心配されるなか、連休中は近場を意識するという人も。
■魚沼市から
「県内で楽しめるところを探す。(ガソリン高値は)我慢するしかない。」
■長岡市から
「福島あたりまで行こうと思っている。(ガソリンは)昨日安いところで入れておいた。他のことで節約しながらやっていく。」
■新潟市から
「(ガソリンを)140円で入れていたのが、今日見たら180円だった。遠出するにも行きづらくなった。」
過去最高を更新したレギュラーガソリンの平均価格。県内でも190円を超えました。イラン情勢の悪化でさらなる値上げも心配されるなか、連休中は近場を意識するという人も。
■魚沼市から
「県内で楽しめるところを探す。(ガソリン高値は)我慢するしかない。」
■長岡市から
「福島あたりまで行こうと思っている。(ガソリンは)昨日安いところで入れておいた。他のことで節約しながらやっていく。」