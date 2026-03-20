天気もよく県内の行楽地はにぎわいを見せていますが、ガソリン価格の高騰で遠出をする人たちからは悲鳴が上がっています。



多くの家族連れでにぎわったのは、新潟市の『マリンピア日本海』。

海のなかにいるような気分になれるマリントンネルや、ペンギンを観察できるエリアでは多くの家族連れが写真を撮るなど楽しんでいました。



■新潟市内から

「天気もいいから遠くじゃなくて近くのところに来てみた。(子どもに)いっぱい色々なものを見てほしい。」



■加茂市から

「(イルカが)高く飛べていて、すごい楽しく見られた。」



■阿賀野市から

「楽しかった。最後のジャンプが子どもたちが満足していたからよかった。」



ガソリン価格高騰の影響はまだ続きそうです。