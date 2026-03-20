益城町にある県道熊本高森線の熊本地震後の様子です。道路沿いの建物が被災しがれきが散乱していました。熊本地震からまもなく10年。この県道の「4車線化」が完了し、20日に全線開通しました。



供用開始となったのは益城町の「県道熊本高森線」です。





■木村敬知事

「益城町の復旧復興が進んでいることを私自身も胸に熱く感じたところです」



町民をはじめ、多くの人がこの日を心待ちにいていました。2016年の熊本地震で、2度の最大震度7を観測した益城町。町を東西に横断する「県道熊本高森線」は道路沿いの建物が倒壊。道路はふさがれ、緊急車両の通行や物資の輸送が困難となり、避難や支援、復旧活動に支障をきたしました。





また地震以前から慢性的な渋滞も課題になっていたことから、県は熊本市東区桜木から益城町の寺迫交差点までの約3.8キロで4車線化や歩道の拡幅工事を進めてきました。

熊本市東区桜木から益城町の惣領交差点の区間はすでに開通。そして20日。惣領交差点から寺迫交差点の区間も利用できるようになり、これで全線開通となりました。



■中野美月記者

「以前は狭く混雑していた道。幅は10メートルから27メートルまで広がり見通しが良くなっている」





くねくねしていて見通しが悪かった道はゆとりある幅でほぼ直線に。さらに歩道も歩行者用と自転車用に分かれ、ゆったりとしたスペースが確保されています。



■60代

「（地震当時は）電柱がほとんど斜めになっている状態で、今まで見ていた景色とは全然別の物ですごいことが起こったんだと実感した。やっと10年たって開通してよかった」

■小学3年

「（これまでは）少し事故に遭わないかなと怖かった。（歩道が）広くなって自転車と歩行者がわかれて事故が少なくなったのがいいなと思った」



熊本地震の最大被災地・益城町。あれからまもなく10年。復興のシンボルといえる道路の全線開通に大きな期待がふくらみます。



■60代

「待ちに待った日ですね。道が広がることで両脇のお家の方たちは立ち退きを余儀なくされて。そういう方の気持ちもあってこの道も開通できたきょうの日だと思うので本当にありがたいと思う」



【スタジオ】

県道の4車線化とともに益城町で進められてきたのが中心部の木山地区の「復興土地区画整理事業」です。災害に強いまちづくりを目指し、道路や公園の整備、新たな住宅の再配置などを行っていて、2028年3月までに完了する予定です。



対象は約480区画で、去年12月時点で77％の工事に着手し、55％で宅地の引き渡しが進んでいます。つまり、一方で宅地の引き渡しができていない人が45％。公共事業の影で、暮らしを完全に再建できていない方がいらっしゃいます。



まもなく10年が経つ中で街づくりの変化に翻ろうされる方がいることを、一人ひとりが心に留めておく必要があります。

