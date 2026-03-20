ロシアでボディビルダーが急増している実態が明らかになった。

ロシアスポーツ省が同国におけるスポーツ人口の最新統計を発表。同国メディア「スポーツ」がその詳細を伝えた。

正式に登録されている競技人口は、１位がサッカーの３５４万６７８５人、２位が水泳で３１６万８９９人、３位がバレーボールで２５９万９５０４人となったが、前年比で驚くべき伸び率を記録したのが８位のボディビルだ。１２１万５２３７人となったが、前年から５８万５４７９人増えた。伸び率でダントツの１位で、２位の水泳が１８万５３９４人だったことからいかに驚異的な増え方だったかが分かる。

同メディアは「ボディビルが８位に躍進した。ボディビルは皮下脂肪の蓄積が少ない、均整の取れたアスリートの体の肥大した骨格筋を美的に披露することを目的とするスポーツだ。１年前、ボディビルは水泳に次いで参加者数の増加率が２番目に高いスポーツだった（前年比１１万１０００人増）が、２０２５年の数字はまさに驚異的で、５８万５０００人増、参加者総数は１２０万人に達した」と報道。「そもそも、この人たちは一体どこから来たんだろうか？ そして、２４年にはどこにいたんだろうか？と、すごく気になるところだ」と驚きを表現している。

ロシアではボディビル女子のナタリア・クズネツォワが世界的なインフルエンサーとなるなど競技の人気が沸騰。日本でも横川尚隆が世界への挑戦を目指すなど近年人気が高まっており、本場の米国を中心として世界的人気スポーツになっていきそうだ。