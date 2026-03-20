ＢＴＳのリーダー・ＲＭが２０日、ファンプラットフォーム「Ｗｅｖｅｒｓｅ」を通じ、１９日に足首を負傷したため、２１日に予定されているフリーライブ「ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ−ＡＲＩＲＡＮ」の公演パフォーマンスを一部制限することを発表した。

発表文書によると、ＲＭは１９日の公演リハーサル中に足首を負傷。病院で精密検査を受けた結果「舟状骨捻挫（しゅうじょうこつねんざ）および部分靱帯（じんたい）断裂、距骨（きょこつ）捻挫（靭帯損傷および炎症）」と診断された。医師からは「ギプス装着後、少なくとも２週間は動きを最小限に抑え、回復に専念すべき」と指示を受けたという。

所属するＢＩＧＨＩＴ ＭＵＳＩＣによると「完成度の高い公演を実現したいという強い意志をアーティスト本人は持っておりました」というが、医師の意見を最優先に考慮し「ＲＭの動きを最小限に抑えることを、アーティスト本人とともに慎重に決定いたしました」という。ＲＭはカムバックステージに出演するものの、ステージでの振付など、パフォーマンスが一部制限される。

ＢＴＳはこの日、３年９か月ぶりのアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」のリリースを記念したライブ配信を「Ｗｅｖｅｒｓｅ」で実施。配信中にもＲＭは負傷について触れ「万全なパフォーマンスが難しくなった」と残念そうな表情。４月にはワールドツアーの開幕を控えるが「コンサートまでには治します」と早期復活へ意欲を見せた。