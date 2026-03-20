◆報知新聞社後援 「２０２５年度 全国高等学校・中学校ゴルフ選手権春季大会 文部科学大臣楯争奪 個人の部」 ▽最終日（２０日、高校男子＝オリムピックＧＣ、同女子＝チェリーヒルズＧＣ、中学男女＝三木ＧＣ）

高校男子は、３日間首位守り続けた小川琥太郎（大院大高２年）が、１打スコアを伸ばし４アンダーでフィニッシュ。３打差で２０２４年夏の個人タイトルに続き、個人戦二冠に輝いた。「後半、好調だったパットが少しずつ狂い出しましたが優勝できてうれしい。夏の日本ジュニアで三冠に挑戦したい」と、文部科学大臣楯を手に力を込めた。

同女子は、２日間首位を走る佐々心美（ＥＣＣ学園高２年）と、２日目に首位に並んだ福田美来（滝川二高１年）が一進一退の攻防を繰り広げ、３オーバーで並びプレーオフにもつれ込んだ。プレーオフ１ホール目をともにバーディーとし、迎えたプレーオフ２ホール目。バーディーパットを外した福田に対し、佐々がバーディーパットをねじ込み、激戦に終止符を打った。完全Ｖで全国大会初制覇を達成した佐々は「とても緊張したが、いつもの自分がやっているプレーを信じて最後まで頑張りました」と、喜びを爆発させた。

中学男子は２日目に首位に浮上した山崎絆太（有馬中２年）が逆転Ｖ。同女子も２日目に首位に並んだ本村紅音（宝塚中３年）が２位に３打差をつけて優勝した。

【上位成績】

▼高校男子〈１〉小川琥太郎（大院大高２年）２１２〈２〉中上遼真（広島国際学院高１年）２１５〈３〉吉行アムロ（広島国際学院高１年）２１６

▼高校女子〈１〉佐々心美（ＥＣＣ学園高２年）２１９〈２〉福田美来（滝川二高１年）２１９〈３〉伊藤せあら（ルネサンス豊田高２年）２２０

▼中学男子〈１〉山崎絆太（有馬中２年）２０７〈２〉吉行ローリ（高屋中２年）２１２〈３〉廣橋璃人（上杉山中１年）２１９

▼中学女子〈１〉本村紅音（宝塚中３年）２１６〈２〉境美玲（有明西学園中３年）２１９〈３〉木下陽菜子（久居中２年）２２０

※スコアは３日間合計。