第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）に出走するアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は阪神大賞典８勝を挙げる武豊騎手とのコンビで反撃する。２５年目黒記念に続く重賞２勝目をつかむことができるのか。同馬を６つのポイントからチェックする。

【戦歴】

昨年の有馬記念１１着以来となる３か月ぶりのレース。ジャパンＣでスタート直後に落馬。その影響もあったか、有馬記念では動き切れなかったが、目黒記念を勝ったように本来の能力は上のはず。

【鞍上】

武豊騎手は阪神大賞典で他を圧倒する８勝。「強い馬に乗っているからね」と名馬たちとの記憶を思い出しつつ、こう冷静に分析した。「１分のレースと３分のレースでは全然違うからね、ペースが。長距離になればなるほど、（ペースの）幅が広くなる。その中で色々と動けるチャンスがあるからね」。正確無比な体内時計と豊富な経験を生かした手綱さばきで、多くの勝利を積み重ねてきた。

【調教師】

友道調教師は阪神大賞典で最多タイ３勝を挙げる。４勝目を挙げれば、歴代単独最多の勝利数となる。これまで２００８年アドマイヤジュピタから１６年シュヴァルグラン、２０年ユーキャンスマイルでＶ。【３・２・０・３】で勝率３７・５％、連対率６２・５％となっている。

３０００メートル以上の平地重賞は現役最多の８勝（２位は須貝尚介調教師、堀宣行調教師の５勝）。阪神大賞典の他に天皇賞・春を０８年アドマイヤジュピタ、２１年ワールドプレミアで２勝。ダイヤモンドＳを１９年ユーキャンスマイル、２６年スティンガーグラスで２勝。１９年の菊花賞をワールドプレミアで勝っている。

【仕上がり】

１２日、栗東トレセンのＣＷコースで１週前追い切りを消化した。ダノンフィーゴ（４歳オープン）、トップオブザライン（３歳１勝クラス）を大きく追走。一杯に追われ、前者に９馬身、後者に７馬身半先着し、６ハロン７７秒８―１１秒９の猛時計をマークした。友道調教師は「１週前なのでしっかりやりました。最後はしっかり追って、長めから。特に変わりはないですよ」「数字的にも、体は変わりないですよ」と順調な調整ぶりにうなずいた。

２２日には、ＤＰコースをサッと単走で流した。最後まで馬なりだったが、首を使ったフォームからは力感が伝わり、仕上がりのよさを感じさせた。友道調教師は「動きはよかった。太め感はないと思います。スタミナはある。好位からうまく運べれば」と好感触だった。

【舞台適性】

２４年の菊花賞で３着に入っているように、長距離やスタミナには不安はない。

武豊騎手も、アドマイヤテラに高い資質は感じている。昨春の大阪―ハンブルクＣを勝った後。「カドラン賞やな」とフランスの芝４０００メートルで行われるマラソンＧ１の名前を挙げた。「いや、本当に行きたいぐらい。（それぐらいのスタミナが）ありそうやね」。昨春の目黒記念Ｖ以来のコンタクトで距離延長。復活へ導く手応えはある。

【枠順】

１枠１番

天皇賞・春（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）を見据えた始動戦で好発進を決めるか。

※本記事は馬トクサイト、スポーツ報知紙面に掲載した記事をまとめたものです。