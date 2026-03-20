テレビ朝日系列の九州朝日放送（ＫＢＣ）の情報番組「アサデス。」（月〜金曜・午前６時）でお天気アシスタントを務める大橋美月が、大学卒業を報告した。

２０日までにインスタグラムを更新し、「福岡大学法学部卒業しました 素敵な友人にも出会えて、たくさんの経験をすることができた充実した４年間でした」とピンクのはかま姿をアップ。

「ゼミで七隈祭の出店をした事がいちばん楽しかったです 就活もとても長い期間になってしまったけれど自分なりにケジメをつけて頑張れました」と明かし、「放送終わりにギリギリで学校に向かう時はＫＢＣから七隈線天神南までが微妙に遠く、よくダッシュをして汗をかきました（笑）アサデス。アルバイトの学生は沢山いるので、この後の授業眠たいよね〜頑張ろ〜なんて話しながら学校に向かってた日々がもう懐かしく感じています！」としみじみ。

「もうすぐ社会人になるのでこれまで大切に育ててくれた両親に沢山恩返しできるように頑張りたいと思います 改めて大学生活とっても楽しかったです」と思いを込めた。

この投稿には「ご卒業おめでとうございます」「法学部だったんですね スゴい！」「学業とお仕事大変だったと思います」「社会人になっても頑張れ！」「社会人として立派に頑張って下さい」などの声が届いている。