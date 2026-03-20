Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、3月20日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はボーダーライン上にいるリーグ6位のTEAM雷電。試合のない7位・渋谷ABEMASとは70ポイント差。これをどう考えながら戦うか。

【映像】TEAM雷電、逃げ切りに差を広げるか？（中継）

TEAM雷電は残り4試合。渋谷ABEMASとの直接対決はなく、常に渋谷ABEMASが戦った後にTEAM雷電がその結果を見て戦うという試合スケジュールになっている。まずは今夜、さらにその差を広げて、ライバルチームにさらなるプレッシャーをかけておきたいところだ。

【3月20日第1試合】

赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）個人10位 ＋215.7

KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）個人7位 ＋226.3

TEAM雷電・本田朋広（連盟）個人26位 ▲83.3

BEAST X・鈴木大介（連盟）個人29位 ▲146.7

【3月19日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋764.8（116/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋719.2（116/120）

3位 BEAST X ＋648.8（116/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋143.5（116/120）

5位 赤坂ドリブンズ ▲5.9（114/120）

6位 TEAM雷電 ▲202.8（116/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲272.8（118/120）

8位 U-NEXT Pirates ▲547.6（116/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲605.0（114/120）

10位 EARTH JETS ▲642.2（118/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

