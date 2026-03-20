　Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、3月20日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はボーダーライン上にいるリーグ6位のTEAM雷電。試合のない7位・渋谷ABEMASとは70ポイント差。これをどう考えながら戦うか。

【映像】TEAM雷電、逃げ切りに差を広げるか？（中継）

　TEAM雷電は残り4試合。渋谷ABEMASとの直接対決はなく、常に渋谷ABEMASが戦った後にTEAM雷電がその結果を見て戦うという試合スケジュールになっている。まずは今夜、さらにその差を広げて、ライバルチームにさらなるプレッシャーをかけておきたいところだ。

【3月20日第1試合】

赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）個人10位　＋215.7
KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）個人7位　＋226.3
TEAM雷電・本田朋広（連盟）個人26位　▲83.3
BEAST X・鈴木大介（連盟）個人29位　▲146.7

【3月19日終了時点での成績】

1位　EX風林火山　＋764.8（116/120）
2位　KONAMI麻雀格闘倶楽部　＋719.2（116/120）
3位　BEAST X　＋648.8（116/120）
4位　セガサミーフェニックス　＋143.5（116/120）
5位　赤坂ドリブンズ　▲5.9（114/120）
6位　TEAM雷電　▲202.8（116/120）
7位　渋谷ABEMAS　▲272.8（118/120）
8位　U-NEXT Pirates　▲547.6（116/120）
9位　KADOKAWAサクラナイツ　▲605.0（114/120）
10位　EARTH JETS　▲642.2（118/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ　2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。
（ABEMA／麻雀チャンネルより）
 