3連休、各地でグルメイベント　北海道の動物園は“今だけモフモフ”の赤ちゃんアザラシに「お人形みたい」

各地でソメイヨシノが開花し、いよいよ春本番を迎えつつある日本列島。

20日、静岡市内にあるソメイヨシノの標本木を気象台の職員が確認すると…。

気象台の職員：

5から6輪、それ以上の開花を確認しました。本日、開花といたします。

2025年よりも6日早い開花の発表です。

一方、富山市内ではラーメンフェスが開催中。

会場の敷地を埋め尽くすほどの人が訪れていました。

20日からの3連休、どこに観光客が訪れたのか総力取材しました。

17日に開花が発表された愛知・名古屋市では、ソメイヨシノが次々と咲き始めています。

市内の公園では桜まつりが開幕し、花見をするグループがあちらこちらに。

絶好の行楽日和となった宮城・松島町。

日本三景の松島の島々を巡る遊覧船は、乗り場に行列ができるほどの人気ぶりです。

しかし、中にはこんな声も。

東京から来た人：

車で来てます。しんどいですよね、やっぱり。ガソリン代を考えてしまうと、できる限り旅行にお金使いたい。

春の行楽シーズンを直撃する原油高騰。

松島を巡る観光船の運航会社も頭を悩ませています。

松島島巡り観光船企業組合・色川浩二理事長：

高くても燃料入ってくるんであれば安心できるが、けさも取引業者の方に確認とったが、重油の確保が非常に難しい。減便、例えば朝早く出さないとか、夕方遅く出さない…。（燃料が）量が確保できないことになれば船を走らせられない。

一方、北海道・旭川市にある旭山動物園。

岩の上に登る人気のシロクマに来園した人たちが見入っていました。

そんな中、今、動物園で注目されているのが、今週生まれたばかりのゴマフアザラシの赤ちゃん。

特徴的な白い毛の状態は生後約2週間から3週間だけの姿ということで、観光客の視線がアザラシの赤ちゃんに注がれていました。

訪れた人は「初めて見て、すごく白くてふわふわで、かわいかった。お人形みたい」と話しました。

春を味わうグルメイベントも目白押し。

福島・浪江町ではギネス記録に挑戦。

最大の焼きそば試食イベントです。

様々な種類の焼きそばを食べ比べた人の数でギネス世界記録に挑戦するというイベント。

「道の駅なみえ」開業5周年を記念して行われました。

スタートと同時に焼きそばが口の中へ。

公式認定員の目が光る中、参加者たちは一丸となってギネス記録を目指します。

はたして、新記録に認定されたのでしょうか。

ギネス世界記録・公式認定員：

こちらの道の駅の会場で行われた試食会をルール通りに参加された人数は356人でギネス世界記録認定です。おめでとうございます。

広島・東広島市では、20日から名産品の牡蠣フェスタが始まりました。

焼きガキの殻をむくとプリっとした身。

たっぷり入ったカキ汁、カキのピザとカキづくしです。

広島県では今シーズン、カキの成長に悩まされていましたが、担当者は「身入りもだいぶいい。中には小さいのもあるが、大きくなってきている。（Q.食べてもらいたい）そういったところはしっかり伝えていきたい」と話していました。