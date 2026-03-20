【スリコ】入園・入学準備の「面倒」を秒で解決！地味なストレスが消える「便利グッズ」3選

おしゃれで便利な生活雑貨がそろう人気ショップ「3COINS」。プチプラ価格ながら実用性の高いアイテムが多く、入園・入学シーズンの準備にも役立つグッズが充実しています。

今回は、学校や保育園・幼稚園の新生活にあると便利なおすすめアイテムを3つ紹介。整理整頓や名前付けなど、忙しい準備をサポートしてくれるアイテムです。

これで机まわりがごちゃごちゃしない！

●壁掛けファイル（880円）

園や学校からもらうプリントやお便りをまとめて整理できる壁掛けファイルです。書類を種類ごとに分けて収納できるので、提出書類やお知らせをすっきり管理できます。使わないときは折りたたんでコンパクトにできるし、持ち手付きでリビングからデスクへの移動も簡単です。

「一か所ですっきりまとめられるのが良き」「子供ごとにお便りを分けられて便利」といったクチコミが上がっています。ラベルを貼れば中身が一目で分かり、家族みんなが使いやすい収納コーナーが作れますよ。

●ラベルプリンター」（3850円）

入園・入学準備で欠かせない「名前付け」に便利なラベルプリンターです。スマートフォンと連携してラベルを作成でき、シールをセットするだけで簡単に印刷できます。感熱式なのでインク交換が不要なのもうれしいポイント。

「便利すぎて重宝しまくり」「名前の手書きって憂鬱だけど、これで楽しく名前付けできるわ...」とSNSでも大バズり中。文房具や水筒、収納ケースなどに貼る名前シール作りに活躍します。

●卓上小物収納ケース（880円）

学習机の上を整理しやすい引き出し付き収納ケースです。ノートや筆記用具、ハサミなどをまとめて収納でき、バラつきがちな消しゴムや付箋などの小物もきれいに保管できます。

SNSには「何度もポーチや筆箱使わせてもバラバラしちゃう子どもたちにぴったり」「収納力あってたくさん入る！」といったコメントが。スタッキングにも対応しているので、収納量を増やしたいときは重ねて使うことも可能。整理整頓の習慣づくりにも役立つアイテムです。

スリコには、入園・入学準備をサポートする便利な収納アイテムや文具グッズがいろいろそろっています。おしゃれで実用的なアイテムが手頃な価格で手に入るので、新生活の準備を進めるときにチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部