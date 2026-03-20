ILLITが、日本3rdシングル「Bubee」を4月6日に配信リリース。また、あわせてジャケット写真が公開され、各種SNSで一部音源が先行公開となった。

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本楽曲は、4月5日より放送予定のTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のオープニング主題歌。“渋谷系サブカルチャー”のエッセンスとJPOP感を融合させたダンスポップ曲で、乃紫が作詞を手がけ、槙田紗子がSNSチャレンジの振付制作に参加している。

SNSチャレンジは、楽曲名の由来となった“Buddy”にちなみ、友人や恋人、家族など、誰かと2人で楽しめるチャレンジをテーマに制作されており、ペアごとのケミ（相性）に合わせてアレンジして楽しめるものになっているとのことだ。

また、ジャケット写真には、ILLITならではの“魔法少女感性”が取り入れられた。楽曲のキラキラとした雰囲気をビジュアルで表現し、夢幻的で神秘的な雰囲気を醸し出している。

なおILLITは、3月14日より初のライブツアー『ILLIT LIVE 'PRESS START︎︎❤'』をスタート。日本では6月13日、14日に愛知、20日、21日に大阪、29日、30日に福岡、7月18日、19日に兵庫、23日、25日、26日に東京を巡り、5都市11公演を開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）