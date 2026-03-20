岡山県西粟倉村の木材加工会社が、鳥取と関西を結ぶ智頭急行【画像①】で「イチゴの車内販売」をはじめました。資源を有効活用するとともに、地域の観光PRにも貢献するユニークな取り組みです。

【画像を見る】智頭急行を爆走する「スーパーはくと」車内販売される「いちご」おいしそう！

鳥取～関西を結ぶ特急「スーパーはくと」で車内販売開始！

（エーゼログループ 寺井紀子さん）

「イチゴの販売をさせていただいております。よかったら沿線のイチゴお持ち帰りいかがでしょうか」

鳥取と大阪・京都を結ぶ「スーパーはくと」で、智頭急行の協力のもと今月から始まった「イチゴの車内販売」です。鳥取の智頭駅から兵庫の上郡駅までの区間で、その日の朝につんだ新鮮なイチゴ【画像③】を販売します。



（エーゼログループ 寺井紀子さん）

「土日の販売ですと、20パックぐらい用意させていただいた分がすぐに完売する日もあったりというような」

なぜ「木材加工会社」がイチゴを生産・販売を？

イチゴを生産しているのは、岡山県西粟倉村でフローリング材や家具といった木材加工品を製造するエーゼログループです。なぜ、木材加工の会社がイチゴを生産し鉄道で販売しているのでしょうか。



（エーゼログループ 寺井紀子さん）

「木材を加工する中で出てくる『おが粉』などの廃棄物を利用できないかということで…」

エーゼログループが地元で運営する複合施設【画像⑤⑥】には、5種およそ2万株を栽培するイチゴ農園が併設されており、イチゴ狩りが楽しめるほか、生産された果実は岡山や鳥取のスーパーなどで販売されています。



ーどうですか？

（イチゴ狩りにきた子ども）

「おいしいです」

イチゴの苗が根を張っている土には、この会社ならではの素材が使われています。



（エーゼログループ 武部啓吾さん）

「イチゴの培土として使っているのが、バーク材と呼んでいますけれど、木の表皮。木の皮とおが粉を混ぜたものを使っています」

4年前に誕生したイチゴ農園。開園のきっかけは、これまで料金を支払って処分していた木材加工の過程で発生する廃材を「有効活用したい」との思いからでした。



まだ全ての廃材を再利用することはできないといいますが、地元に新たな観光拠点と特産品を生み出せたことは大きな成果だったと自信をみせています。



（エーゼログループ 武部啓吾さん）

「いままでとは違った顧客の方々が西粟倉に来てくれる。そのきっかけが作れたのではないかなとおもっています」

このイチゴを岡山から関西に届けたい！

観光振興と資源の有効活用を両立させるイチゴは、観光客にも好評のようです。



（観光客）

「全然違いますよね。すごく甘くてどんどん食べられる」

「甘くてみずみずしいです」

この味わいを都会の人に届けようと着目したのが、西粟倉村を経由する智頭急行でした。



（エーゼログループ 武部啓吾さん）

「どうしても、イチゴは畑で完熟になったものが一番甘くておいしいと言われています」



「ただ、物流の過程で劣化が進んでしまいますので、都会のお客様に完熟のおいしいイチゴを届けるというのは難しかったんですが、じゃあそこにわれわれから売りに行こうと」

現在、様々な時間帯で車内販売を行い、客の反応をリサーチしている最中だといいます。



（購入した人）

「ちょっと今から出張で鳥取に行くので、（鳥取の）従業員にも食べてもらおうかなと」

「隣の人がおいしそうに食べられたから（購入した）」

この日の売り上げは午前中で4パック。まだ車内販売で利益を出すことが難しい状況ですが…



（エーゼログループ 寺井紀子さん）

「弊社の取り組みを知っていただいて、おいしいイチゴを食べていただく。お店の方もしておりますので、そちらにも足を運んでいただければなと」



岡山から関西へ、コツコツ続けることで大きな効果が期待されているイチゴの車内販売です。