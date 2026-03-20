ガソリンの値上がりの影響は、ワカメの養殖業者にも。

【写真を見る】｢商売にならない｣ 燃料費高騰… 三重最大の養殖ワカメ生産地｢答志島｣にも打撃 収穫日を2日→1日に 船の出し方を変えて経費節減

三重県鳥羽市の離島「答志島」は、県内最大の養殖ワカメの生産地。

和具漁港では、ワカメの水揚げ作業が最盛期を迎えています。

作っているのは、この島の名物「塩蔵わかめ」。塩をまぶしつけ込んだ貯蔵用のもので、水揚げされたワカメの根と茎を取り除いて、約90℃の海水で湯がく作業をしていきますが…

（ワカメ養殖業者 井村俊之さん）

「まあ、なかなか厳しいですね。いま、このワカメをゆでるのに使う重油。これも全部高騰している」





「商売にならない」船を出す回数減らす

答志島の風物詩にも、イラン情勢悪化の影響が押し寄せています。燃料を使うのはワカメをゆでる作業だけではありません。ワカメ収穫のため船を出すにも燃料が必要です。

（鳥羽磯辺漁業協同組合 理事 山本千年さん）

「非常に困ったこと。ガソリン筆頭に軽油、ボイラーの重油も、ものすごく影響がある。今後どうなるか分かりませんが、経費がすごく増えて困っています」



経費節減のため、船の出し方を工夫しているといいます。

（山本さん）

「1回でたくさんの量を船に積んできて、２日かかるところを1日とか1日半で済ますように考えている」



黒潮大蛇行が終わり、ことしは順調に収穫が始まったところで、今度は燃料高騰という追い打ちがかかりました。

（山本さん）

「コストのことを考えていたら商売にならない。高騰しようがなにしようが、頑張るしかない。落ち着いてくれればいいんだけど」