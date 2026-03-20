ILLIT、日本3rdデジタルシングル「Bubee」リリース決定！TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』OP主題歌

ILLITが、日本3rdデジタルシングル「Bubee」を4月6日0時にリリースすることを発表。あわせてデジタルカバーが公開され、各種SNSで一部音源も解禁となった。

■乃紫（noa）が作詞を担当！SNSチャレンジの振付制作には槙田紗子が参加

「Bubee」は、4月5日より放送予定のTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のオープニング主題歌。渋谷系サブカルチャーのエッセンスとJ-POP感を融合させたダンスポップ曲で、最強の布陣が制作に参加した。

日本1stシングル「時よ止まれ」収録曲「Topping」に続き、「全方向美少女」などTikTokを中心に“バズ”を生み出す新世代シンガーソングライターの乃紫（noa）が作詞を担当。

さらに、M!LK「好きすぎて滅！」、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」などのヒット曲を手掛け、TikTok総再生回数150億回超えの話題の振付師、槙田紗子がSNSチャレンジの振付制作に参加した。

「Bubee」では、楽曲名の由来となった「Buddy」にちなみ、友人や恋人、家族など、誰かとふたりで楽しめるチャレンジをテーマに制作されており、ペアごとのケミ（相性）に合わせてアレンジして楽しめるのもポイント。“ショートフォーム強者”ILLITとのシナジーにより、再びトレンドを席巻することが期待される。

また、デジタルカバーには、ILLITならではの魔法少女感性が取り入れられている。楽曲のキラキラとした雰囲気をビジュアルで表現し、夢幻的で神秘的な雰囲気を醸し出している。

「Bubee」が主題歌を務めるTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』は、国内外で多数のファンに支持され続ける、スタジオぴえろ制作の『魔法少女シリーズ』の最新作。過去には『魔法の天使クリィミーマミ』などが公開され、1998年以降 約28年ぶりのシリーズアニメ化となった。

ILLITは1月放送のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』主題歌アーティストにも抜擢され、オープニングテーマとなった「Sunday Morning」は、オリコン「デイリーデジタルシングル ランキング 」（1月13日付）のトップ10入り、iTunes、AWA、mu-mo、moraなどの音楽配信サービスで1位を獲得した。同じくアニメタイアップとなった今回の新曲にも期待が高まる。

ILLITは、3月14日より初のライブツアー『ILLIT LIVE ‘PRESS START（ハート）’』を開催中。詳細はオフィシャルサイトで。

(P)＆(C) BELIFT LAB Inc.

■リリース情報

2026.04.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Bubee」

■関連リンク

TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』作品サイト

https://luluttolilly.com

『ILLIT LIVE ‘PRESS START（ハート）’ in JAPAN』特設サイト

https://www.hybejapan.events/illit/press_start

ILLIT OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp/