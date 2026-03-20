2026年6月15日（月）、北海道千歳市に『コンフォートホテル千歳』がグランドオープンします。それに伴い、2月19日（木）より、ホテル公式サイトや各宿泊予約サイトにて宿泊予約の受付が開始されています。

画像：株式会社チョイスホテルズジャパン

『コンフォートホテル千歳』は、JR千歳駅西口から徒歩約6分の場所に位置し、札幌エリアへは電車で約40分と、ビジネスでの利用はもちろん、観光の拠点としても非常に利便性の高い立地にオープンします。

画像：株式会社チョイスホテルズジャパン

地上12階建てとなる館内には2階から12階に全4タイプ・全142室（全室禁煙）の客室が予定されています。

画像：株式会社チョイスホテルズジャパン

客室はダブルスタンダード、ツインスタンダード（2タイプ）、ユニバーサルルームと、用途に合わせて選ぶことができ、北海道産の木材を使用したアートパネルが設置されるなど、温もりと地域性を感じられる空間となっています。

画像：株式会社チョイスホテルズジャパン

1階の『Comfort Library Cafe（以下、ライブラリーカフェ）』は、宿泊者が無料で利用できるオープンスペース。プロのブックディレクターがセレクトした人気のテーマ（旅／食／酒／偉人／文化／来歴など）ごとに分類した旅を充実させる本が300冊以上取り揃えられ、旅先ならではの“本との新たな出会い”を演出。

フリーWi-Fiやコンセントも完備されており、カウンター席やボックス席、ビッグテーブルなど多様な座席もあるので、仕事や読書、くつろぎの時間など、思い思いの過ごし方が可能です。チェックイン前やチェックアウト後の時間帯にも自由に利用できるのは嬉しいですね◎

画像：株式会社チョイスホテルズジャパン

朝食は、『コンフォートホテル』ならではの無料ビュッフェ！ 北海道の澄んだ空気の中で迎える朝に、地域の食材をふんだんに取り入れた地産地消メニューや、旬のフルーツや野菜を使用した彩り豊かな季節のスムージー、ボリューム感のある日替わりのおかずなどがテーブルを彩ります。

詳細情報

コンフォートホテル千歳

住所：北海道千歳市幸町5丁目12-2

電話番号：0123-27-8411

開業日：2026年6月15日（月）

北海道Likers編集部のひとこと

千歳市には、四季折々の魅力を体感できる観光スポットがいっぱい！

そんな“北海道の空の玄関口”である千歳に、北海道の旬を味わうことができる無料朝食ビュッフェや、千歳の魅力に触れながら思い思いに過ごせる『Comfort Library Cafe』など、滞在そのものが旅の楽しみになりそうな『コンフォートホテル千歳』が、いよいよ6月に誕生します！

オープンが楽しみですね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【北海道の空の玄関口、千歳に旅のはじまりを彩る新たな滞在拠点が誕生】北海道千歳市にチョイスブランド100ホテル目となる「コンフォートホテル千歳」が2026年6月15日開業2月19日より宿泊予約受付開始 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

