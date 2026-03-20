メジャー通算223勝、昨季限りで現役を引退した元ドジャースのクレイトン・カーショー投手。2022年にナ・リーグに指名打者制度が導入されるまで、打者としては847打席に立ち、通算打率.162を記録。当時2度目のサイ・ヤング賞を獲得した13年に、キャリア唯一の本塁打を放った。

MLB公式のXは19日（日本時間20日）、この日38歳の誕生日を迎えたカーショーの輝かしい現役時代をプレーバック。完封勝利を収め、決勝本塁打でも貢献した2013年開幕戦の動画を投稿した。

■中堅バックスクリーンへ一直線

昨季限りで現役を引退したカーショーは、2006年のドラフト1巡目全体7位でドジャースに入団。11年と14年には21勝を挙げるなど、最多勝とサイヤング賞、最多奪三振をそれぞれ3回ずつ獲得。最優秀防御率は5回、年間MVPも受賞した。通算223勝は、25年シーズン終了時点でメジャー歴代71位に位置している。

MLB公式Xは19日（同20日）、38歳を迎えたカーショーを祝福。完封勝利を記録し、キャリアで唯一の本塁打を打った2013年の開幕戦を振り返った。この試合は自身で先発マウンドに立ち、9回4安打無四球無失点7奪三振の好投。8回裏には、決勝点となる先制アーチも放った。

投稿された動画には、若かりし25歳のカーショーが中堅バックスクリーンへ鮮やかなアーチをかけるシーンが収められている。真ん中フォーシームを振り抜いたスイングは強打者顔負けで、投手とは思えない鋭さに思わず目を奪われる。

