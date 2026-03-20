2026年2月17日（火）から、『ロイズ』の通信販売と直営店にて、新商品の『ロイズバニーショコラ（ストロベリー＆レモン）』などのイースター限定商品が期間・数量限定で販売開始されています。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

新商品の『ロイズバニーショコラ（ストロベリー＆レモン）』は、カラフルでキュートなうさぎ型のショコラ。甘酸っぱいストロベリークリームと、さわやかなレモン風味のクリームがそれぞれひと口サイズのうさぎ型チョコレートに閉じ込められています。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

可愛らしい見た目と明るい色合いのパッケージは春のギフトにもぴったりです。

【商品詳細】

ロイズバニーショコラ（ストロベリー＆レモン）

価格：2種 計20個 1,188円

画像：株式会社ロイズコンフェクト

『ロイズチョコレートハントセット』は、にぎやかなデザインの卵型ボックスに、イースター限定のひと口ショコラが4種類詰め合わされています。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

卵型ケースやデコレーションシールも一緒になった、イースターに行われるゲームのひとつ“エッグハント”を楽しむことができるセットです。

【商品詳細】

ロイズチョコレートハントセット

内容量：チョコレート4種 計24個、卵型ケース3個、デコレーションシール1枚

価格：2,997円

画像：株式会社ロイズコンフェクト

『ロイズチョコレートボックス（スイートエッグ）』は、イースターのモチーフをデザインした限定ボックスに入った、卵の形をしたひと口サイズのチョコレートの詰め合わせ。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

ココア風味のクリームをミルクチョコレートに閉じ込めた『ミルクショコラ』と、アーモンドプラリネのクリームをホワイトチョコレートに閉じ込めた『ホワイトショコラ』の2種類の味わいです。食感の良いクッキークランチがアクセントになっています。

【商品詳細】

ロイズチョコレートボックス（スイートエッグ）

価格：2種 計14個 783円

詳細情報

【ロイズ通信販売】

注文期間：2026年2月17日～4月12日

お届け希望日：2026年2月20日～4月16日

電話番号：0120-373-612（ロイズ通販センター）

※注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了します。

【ロイズ直営店】

販売期間：2026年2月17日～

東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド

※各店商品がなくなり次第、販売を終了します。

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

2026年のイースターは4月5日（日）。春の訪れと生命の誕生を祝う日とされています。

カラフルでキュートな『ロイズ』のイースタースイーツを囲んで、みんなで“エッグハント”を楽しもう！

文／北海道Likers

【画像・参考】【ロイズ】キュートなうさぎ型チョコも新登場！イースターや春ギフトにもぴったりな商品を2月17日に発売。 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。