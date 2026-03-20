うさぎ型がキュート♡「ロイズ」イースターにぴったりなスイーツが販売中！
2026年2月17日（火）から、『ロイズ』の通信販売と直営店にて、新商品の『ロイズバニーショコラ（ストロベリー＆レモン）』などのイースター限定商品が期間・数量限定で販売開始されています。画像：株式会社ロイズコンフェクト
新商品の『ロイズバニーショコラ（ストロベリー＆レモン）』は、カラフルでキュートなうさぎ型のショコラ。甘酸っぱいストロベリークリームと、さわやかなレモン風味のクリームがそれぞれひと口サイズのうさぎ型チョコレートに閉じ込められています。
可愛らしい見た目と明るい色合いのパッケージは春のギフトにもぴったりです。
【商品詳細】
ロイズバニーショコラ（ストロベリー＆レモン）
価格：2種 計20個 1,188円
『ロイズチョコレートハントセット』は、にぎやかなデザインの卵型ボックスに、イースター限定のひと口ショコラが4種類詰め合わされています。画像：株式会社ロイズコンフェクト
卵型ケースやデコレーションシールも一緒になった、イースターに行われるゲームのひとつ“エッグハント”を楽しむことができるセットです。
【商品詳細】
ロイズチョコレートハントセット
内容量：チョコレート4種 計24個、卵型ケース3個、デコレーションシール1枚
価格：2,997円
『ロイズチョコレートボックス（スイートエッグ）』は、イースターのモチーフをデザインした限定ボックスに入った、卵の形をしたひと口サイズのチョコレートの詰め合わせ。画像：株式会社ロイズコンフェクト
ココア風味のクリームをミルクチョコレートに閉じ込めた『ミルクショコラ』と、アーモンドプラリネのクリームをホワイトチョコレートに閉じ込めた『ホワイトショコラ』の2種類の味わいです。食感の良いクッキークランチがアクセントになっています。
【商品詳細】
ロイズチョコレートボックス（スイートエッグ）
価格：2種 計14個 783円
【ロイズ通信販売】
注文期間：2026年2月17日～4月12日
お届け希望日：2026年2月20日～4月16日
電話番号：0120-373-612（ロイズ通販センター）
※注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了します。
【ロイズ直営店】
販売期間：2026年2月17日～
東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド
※各店商品がなくなり次第、販売を終了します。
※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合があります。
2026年のイースターは4月5日（日）。春の訪れと生命の誕生を祝う日とされています。
カラフルでキュートな『ロイズ』のイースタースイーツを囲んで、みんなで“エッグハント”を楽しもう！文／北海道Likers
【画像・参考】【ロイズ】キュートなうさぎ型チョコも新登場！イースターや春ギフトにもぴったりな商品を2月17日に発売。 - PR TIMES
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。
※文中の価格はすべて税込みです。