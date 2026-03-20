21日は雲の多いところも次第に青空に、花粉に注意を【これからの天気(3月20日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、全域にカミナリ注意報、上・中・下越の山沿いにナダレ注意報、上・中・下越の所々と佐渡に強風・波浪注意報が発表されています。
◆3月21日(土)天気
・上越地方
天気は回復し、日差しが届くでしょう。
風が収まり比較的穏やかな陽気になりそうです。
ただ、気温は上がっても10℃くらいで、今日より低いでしょう。
・中越地方
午前中は、雲の多いところも次第に青空が広がるでしょう。
夜にかけては天気のくずれはなさそうです。
最高気温は7℃前後でしょう。朝は路面の凍結に注意ください。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろまで雲が多くなりますが、次第に晴れるでしょう。
日中の気温は10℃に届かず、空気は冷たいままです。
暖かくしてお過ごしください。
・下越：新潟市周辺と佐渡
昼過ぎまで雲が多いものの、段々と晴れるでしょう。
最高気温はこの時期らしい気温ですが、今日より低くなりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
村上市や関川村では雲が多く、パラっと雨や雪が降るかもしれません。
その他は日差しが届くでしょう。
最高気温と最低気温は、おおむね平年並みになりそうです。
◆風と波
風は西よりで、はじめやや強く吹きそうです。
波は、はじめ高い所で4mとしけて、うねりを伴うでしょう。
◆花粉情報
雨上りの21日(土)は、日差しが戻り花粉に注意が必要です。
マスクなどの対策に加え、花粉が付きにくい素材の上着を選ぶとよさそうです。
◆週間予報
22日(日)は晴れてお出かけ日和でしょう。
23日(月)は雲が多く、再び傘が必要になりそうです。
24日(火)以降は、日差しの届く日が続くでしょう。
最高気温は、平年より高い日が多い見込みです。昼間は過ごしやすいですが、一日の寒暖差にはご注意ください。
◆21日(土)の北信越の天気
広く晴れるでしょう。
東北も雪や雨のところも次第に天気が回復し、午後は晴れそうです。
最高気温は、平年並みのところが多いでしょう。
◆警報・注意報
現在、全域にカミナリ注意報、上・中・下越の山沿いにナダレ注意報、上・中・下越の所々と佐渡に強風・波浪注意報が発表されています。
◆3月21日(土)天気
・上越地方
天気は回復し、日差しが届くでしょう。
風が収まり比較的穏やかな陽気になりそうです。
ただ、気温は上がっても10℃くらいで、今日より低いでしょう。
・中越地方
午前中は、雲の多いところも次第に青空が広がるでしょう。
夜にかけては天気のくずれはなさそうです。
最高気温は7℃前後でしょう。朝は路面の凍結に注意ください。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろまで雲が多くなりますが、次第に晴れるでしょう。
日中の気温は10℃に届かず、空気は冷たいままです。
暖かくしてお過ごしください。
・下越：新潟市周辺と佐渡
昼過ぎまで雲が多いものの、段々と晴れるでしょう。
最高気温はこの時期らしい気温ですが、今日より低くなりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
村上市や関川村では雲が多く、パラっと雨や雪が降るかもしれません。
その他は日差しが届くでしょう。
最高気温と最低気温は、おおむね平年並みになりそうです。
◆風と波
風は西よりで、はじめやや強く吹きそうです。
波は、はじめ高い所で4mとしけて、うねりを伴うでしょう。
◆花粉情報
雨上りの21日(土)は、日差しが戻り花粉に注意が必要です。
マスクなどの対策に加え、花粉が付きにくい素材の上着を選ぶとよさそうです。
◆週間予報
22日(日)は晴れてお出かけ日和でしょう。
23日(月)は雲が多く、再び傘が必要になりそうです。
24日(火)以降は、日差しの届く日が続くでしょう。
最高気温は、平年より高い日が多い見込みです。昼間は過ごしやすいですが、一日の寒暖差にはご注意ください。
◆21日(土)の北信越の天気
広く晴れるでしょう。
東北も雪や雨のところも次第に天気が回復し、午後は晴れそうです。
最高気温は、平年並みのところが多いでしょう。