これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、全域にカミナリ注意報、上・中・下越の山沿いにナダレ注意報、上・中・下越の所々と佐渡に強風・波浪注意報が発表されています。



◆3月21日(土)天気

・上越地方

天気は回復し、日差しが届くでしょう。

風が収まり比較的穏やかな陽気になりそうです。

ただ、気温は上がっても10℃くらいで、今日より低いでしょう。



・中越地方

午前中は、雲の多いところも次第に青空が広がるでしょう。

夜にかけては天気のくずれはなさそうです。

最高気温は7℃前後でしょう。朝は路面の凍結に注意ください。



・長岡市と三条市周辺

昼ごろまで雲が多くなりますが、次第に晴れるでしょう。

日中の気温は10℃に届かず、空気は冷たいままです。

暖かくしてお過ごしください。



・下越：新潟市周辺と佐渡

昼過ぎまで雲が多いものの、段々と晴れるでしょう。

最高気温はこの時期らしい気温ですが、今日より低くなりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

村上市や関川村では雲が多く、パラっと雨や雪が降るかもしれません。

その他は日差しが届くでしょう。

最高気温と最低気温は、おおむね平年並みになりそうです。



◆風と波

風は西よりで、はじめやや強く吹きそうです。

波は、はじめ高い所で4mとしけて、うねりを伴うでしょう。



◆花粉情報

雨上りの21日(土)は、日差しが戻り花粉に注意が必要です。

マスクなどの対策に加え、花粉が付きにくい素材の上着を選ぶとよさそうです。



◆週間予報

22日(日)は晴れてお出かけ日和でしょう。

23日(月)は雲が多く、再び傘が必要になりそうです。

24日(火)以降は、日差しの届く日が続くでしょう。



最高気温は、平年より高い日が多い見込みです。昼間は過ごしやすいですが、一日の寒暖差にはご注意ください。



◆21日(土)の北信越の天気

広く晴れるでしょう。

東北も雪や雨のところも次第に天気が回復し、午後は晴れそうです。

最高気温は、平年並みのところが多いでしょう。