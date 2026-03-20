3月20日発表

バンダイナムコフィルムワークスは、『機動戦士ガンダム』の世界「宇宙世紀」以外を舞台とした『機動武闘伝Ｇガンダム』、『新機動戦記ガンダム』、そして『機動新世紀ガンダムX』の30周年を記念する「ガンダムGWX 30周年プロジェクト」を展開している。これまで『機動武闘伝Ｇガンダム』、『新機動戦記ガンダム』の記念コンテンツを展開してきたが、いよいよ『機動新世紀ガンダムX』の記念コンテンツをスタートすべく、30周年記念ロゴを発表した。

『機動新世紀ガンダムＸ』は1996年4月5日から放送を開始。2026年に放送30周年を迎える。記念ロゴは、作品を象徴する“月”をモチーフに、 主人公ガロード・ランとヒロインのティファ・アディールが背中あわせに立ち、上を見上げる姿を描いたデザインとなっている。

『機動新世紀ガンダムX』30周年記念ロゴ

加えて『機動武闘伝Ｇガンダム』、『新機動戦記ガンダム』の新記念コンテンツも発表となった。「『機動武闘伝Gガンダム』30周年記念ファイティングムービー」は、3DCGのプリビズを主体とした実験的なデジタルアニメーション制作を目的として制作されたPVを。ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて公開された。これまでにないガンダムの表現を目指し、新たなスタッフによって、ゴッドガンダムとマスターガンダムの手合わせが迫力を持って描かれている。

【『機動武闘伝Gガンダム』30周年記念ファイティングムービー】

そして『新機動戦記ガンダムW』関連はガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて「ガンチャンラジオ放送局W -Operation 30th-」第2回が3月20日18時より配信されている。MCにはヒイロ・ユイ役の緑川 光さん、ゲストにはデュオ・マックスウェル役の関 俊彦さんを迎え、2025年12月に開催した「新機動戦記ガンダムW 30周年記念ディナーショー -Operation Reunion-」をはじめとする、『新機動戦記ガンダムW』30周年記念企画を振り返ったトークが展開している。さらに、番組の後半では「ガンダムGWX 30周年プロジェクト」の最新情報が告知されるという。

【【#ガンダムＷ 30周年】「ガンチャンラジオ放送局W -Operation 30th- 」第2回目（最終回）／MC：#緑川光 さん ゲスト：#関俊彦 さん】

注目は今後の『機動新世紀ガンダムX』関連コンテンツだろう。どんなコンテンツ/イベントが発表されるか、期待したい。

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