まるで人間さながらに布団で寝る猫さん。あまりにも自然すぎる完璧な寝姿に、「違和感がない！」と多くの反響を呼ぶこととなりました。

注目の投稿は記事執筆時点で6.2万回再生を突破し、「中身人間の疑いあり」「違和感、本当にどこ行った？www」「可愛すぎてニヤニヤが止まらない」といったコメントが寄せられています。

【動画：ベッドでまくらを使って寝ていた猫…まるで人間のように『使いこなしている光景』に爆笑】

みにらくんが寝ていた場所は…

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』に投稿されたのは、ミヌエットの「みにら」くんが人間すぎる寝姿を披露した時の様子です。

ある日、何やらボリュームのあるふかふかの物体に全身を包まれ、ぼーっとしているみにらくんの姿があったそう。胸元を少しめくって離れてみると…。なんとみにらくんがいたのは、飼い主さんのベッドの布団の中。しかも、しっかり枕まで使って寝ているではありませんか！

違和感がなさすぎ…！？

いかにも寝起きといった様子で、目をショボショボさせていたというみにらくん。見事に布団を使いこなしている姿に、飼い主さんも思わず「何で違和感ないの？？」とツッコんでしまったのだとか。まだ眠いとばかりに、布団の中に顔をゆっくりとうずめていく愛らしい仕草も見せたといいます。

そして、ついには仰向けで寝始めたそうで、掛け布団をおさえるように前足をちょこんと添えながらの寝姿は、まさに人間そのもの！あまりにも自然に寛ぐ姿に、驚きと共に笑いが込み上げてしまいます。みにらくん、本当に猫さんなのでしょうか…。

可愛すぎる癒しの光景

実は親友であるぬいぐるみのカワウソくんと一緒に寝ていたそうで、添い寝をするふたりの姿はなんとも癒される光景だったとか。二度寝をしようとしているのか、気持ち良さそうにまどろむみにらくんの姿は、見ているだけで幸せな気持ちになります。

その後、みにらくんが寝返りを打つように横を向いたことで、魅力的な後頭部もお目見え。人間味溢れる可愛い姿で、布団を満喫するみにらくんなのでした。

投稿には「寝起きの虚無感、みにちゃん、君は猫だよね？」「ちょいちょい見せる人間くさい表情がナイス」「手出してカワウソ君と寝てるの可愛いw」「なんとも幸せそうでかわいいですね！たまらん！」「みにらくんと添い寝したいです♡」「パパママと川の字で寝れるね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』では、みにらくんの日常の様子が投稿されています。猫用布団も人間用布団も上手に使いこなしたりと、可愛い姿をたっぷりと観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。