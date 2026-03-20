留守番中の猫たちの様子を確認しようと、見守りカメラをのぞいてみたら……そこには思わず目を疑うような光景が広がっていました。話題の投稿は記事執筆時点で72.4万表示を突破し、「"大人の"猫カフェ」「ナイトクラブ猫ちゃん達、可愛すぎます」といったコメントが寄せられました。

【写真：留守番中の猫たちを見ようと、『見守りカメラ』を確認したら…普段とは違う『衝撃の光景』】

見守りカメラをのぞいたら…

Xアカウント「ぽこぼーる(生活)」に投稿されたのは、4匹の猫ちゃん、「ぴぺ」「ゆべし」「かるめら」「あんみつ」の留守番中の様子です。投稿主さんがいつものように見守りカメラを確認してみると、画面全体が鮮やかなピンク色に染まっていたのだとか。

薄暗い部屋の中、ピンク色の光の下でうろうろ歩き回ったり、くつろいだりする猫ちゃんたち。その光景はナイトクラブさながらだったと言います。華やかな照明の下で踊っていたのでしょうか……？

実はカメラの不具合だったけれど…

もちろん、ふだんの猫ちゃんたちの部屋がピンク色の照明で照らされているわけではないそう。どうやら見守りカメラの調子が悪く、映像全体がピンク色になってしまっていたのだとか。

とはいえ、画面越しに見える猫ちゃんたちの姿はどこか楽しそうで、BGMでも流れてきそうな雰囲気です。実態はただのお留守番なのに、なんだかとってもゴージャスに見えてしまうから不思議です。

もしかして、秘密のクラブがある…？

世の中の猫ちゃんたちは、飼い主の不在時にこっそり秘密のクラブを開いているのかも。見守りカメラをのぞいてみると、華麗なステップをきめている瞬間を目撃できるかもしれません。猫ちゃんたちの社交界を想像して笑ってしまう投稿でした！

今回の投稿には「私もなったことある」「おピンクが過ぎる」「ニャイトクラブ」「きっとぽこぼーるさんがカメラ見てない時に踊りまくってますね」など、思わずクスっとしてしまうコメントが多数寄せられました。

Xアカウント「ぽこぼーる(生活)」では、ぴぺ、ゆべし、かるめら、あんみつたちとの日常が投稿されています。4匹の次なるナイト営業がいつ開催されるのか気になってしまいます。

写真・動画提供：Xアカウント「ぽこぼーる(生活)」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。