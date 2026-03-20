全国的に麻しん＝はしかの感染が拡大しています。福岡市でも、イベント会場や商業施設を訪れた2人がはしかに感染していたことが分かりました。どんな病気なのか、そしてどれほどの感染リスクがあるのでしょうか。

はしかは感染力が極めて強い感染症です。発症すると39度以上の高熱と発疹などが出るほか、肺炎や中耳炎などの合併症を引き起こすこともあります。



1000人に1人の割合で脳炎になり、死亡する割合も同じく1000人に1人といわれています。





厚生労働省によりますと、はしかの感染者は8日までの1週間で全国で17人報告され、ことしの累計は100人と去年の4倍以上のペースで増えています。福岡市によりますと、はしかに感染した患者が13日、ほかの人に感染させる可能性がある期間に、福岡市のキャナルシティ博多とキャナルシティ劇場を訪れていました。また14日には、別のはしか患者がゆめタウン博多や、マリンメッセ福岡で開催されたアイドルグループ「Aぇ！ group」のコンサートに訪れていて、所属事務所は来場者に注意を呼びかけています。

不特定多数の人が集まる場所にはしかの患者がいた場合、どれほどの感染リスクがあるのか専門家に聞きました。



■長崎大学 高度感染症研究センター・森内浩幸センター長

「はしかは空気感染、接触感染、飛沫感染、ありとあらゆる感染経路を持っています。（ウイルスは）結構長い間、空中に漂い、空気の流れに沿ってもっと広がっていきます。」

厚労省によりますと、免疫がない集団に1人の感染者がいた場合、インフルエンザでは1人から2人に感染させるのに対し、はしかは12人から18人に感染させる力を持っています。



■森内センター長

「例えば商業施設やコンサート会場でも、席のすぐそばにいた人だけではなく、入るときとか出るときに行列みたいになっていれば、そばにいた人たちもやはり感染のリスクはあります。」



その上で、はしかは潜伏期間が10日からおよそ2週間と長いため、発熱やせき、鼻水、目の充血といった、かぜのような症状が出た場合などには注意が必要だと呼びかけます。

■森内センター長

「気になる症状があったときに、直接、医療機関に行くのではなく、事前連絡をして『こういう症状があってどうしましょうか』と必ず相談をしてほしいと思います。」



また、移動の際は、公共交通機関の利用を可能な限り避けるよう呼びかけています。



はしかは手洗いやマスクだけで防ぎきれず、ワクチンが最も有効な予防方法といわれています。



厚労省によりますと、はしかは、ワクチンを接種することで95パーセント程度の人が免疫を獲得することができるとして、ワクチンの接種歴を確認し、2回接種していない場合には2回の接種を推奨しています。

はしかの患者がそれぞれ訪れた主な施設です。



13日（金）正午～午後1時ごろにキャナルシティ博多4階の飲食店、午後1時半～午後4時すぎにキャナルシティ劇場。



14日（土）午後0時半～午後2時ごろにゆめタウン博多1階の飲食店、正午から午後0時半ごろと午後5時～午後8時ごろにマリンメッセ福岡を訪れていたということです。



同じ期間にこれらの施設を訪れた人で、おおむね来週までの間に発熱などの症状が出た場合には、受診する前に事前に医療機関に相談するようにしてください。



なお、現在これらの施設を利用しても感染の恐れはないということです。