浜崎あゆみ、バンダナ姿の近影が「めっちゃ可愛い」 あゆの歌への思いに共感の声続々
歌手の浜崎あゆみが19日までにインスタグラムを更新。近影を公開すると、ファンから「可愛い」の声が相次いだ。
【写真】浜崎あゆみ、自撮りする様子もかわいい
浜崎が投稿したのは自身のソロショット。写真には、サングラスをかけて頭にバンダナを巻いた彼女がカメラに笑顔を見せたり、凛々しい表情を浮かべる様子が収められている。投稿の中で浜崎は「わたしにはうたうことしか出来ないから。一瞬でも折れそうな心があるならばそれを支える力になれるように、行き場を探して彷徨っているのならその手をぎゅっと繋げるように、明日も祈るようにうたおうと思う」とコメントしている。
彼女の近影に、ファンからは「めっちゃ可愛い」「あゆさん可愛いなぁ」「可愛すぎる」などの反響が寄せられ、さらに「歌い続けてくれてありがとう」「これからもずっとファンで居るよ」といった声も集まっている。
■浜崎あゆみ（はまさき あゆみ）
1978年10月2日生まれ。福岡県出身。モデル、女優としての活動を経て1998年4月に「poker face」でソロ歌手としてデビュー。翌年1月リリースの1stアルバム『A Song for xx』が約145万枚を売り上げブレイク。以降、数々のヒット曲を生み出す。
引用：「浜崎あゆみ」インスタグラム（@a.you）
【写真】浜崎あゆみ、自撮りする様子もかわいい
浜崎が投稿したのは自身のソロショット。写真には、サングラスをかけて頭にバンダナを巻いた彼女がカメラに笑顔を見せたり、凛々しい表情を浮かべる様子が収められている。投稿の中で浜崎は「わたしにはうたうことしか出来ないから。一瞬でも折れそうな心があるならばそれを支える力になれるように、行き場を探して彷徨っているのならその手をぎゅっと繋げるように、明日も祈るようにうたおうと思う」とコメントしている。
■浜崎あゆみ（はまさき あゆみ）
1978年10月2日生まれ。福岡県出身。モデル、女優としての活動を経て1998年4月に「poker face」でソロ歌手としてデビュー。翌年1月リリースの1stアルバム『A Song for xx』が約145万枚を売り上げブレイク。以降、数々のヒット曲を生み出す。
引用：「浜崎あゆみ」インスタグラム（@a.you）