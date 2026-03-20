◆オープン戦 巨人―楽天（２０日・東京ドーム）

開幕投手に内定している巨人の竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が先発し、３回まで１失点で立ち上がった。直球の最速はここまで１４８キロ。スライダー、チェンジアップなどを織り交ぜている。

対外試合３度目の先発で、プロ入り後東京ドーム初登板。初回、先頭の中島に中前打で出塁を許したが、続く黒川を左飛、ボイトを１２５キロのチェンジアップで空振り三振、マッカスカーを二ゴロに仕留めて無失点で立ち上がった。しかし、２回１死走者なしから浅村に左越え本塁打を被弾してプロ入り後初失点。続く宗山、ゴンザレスを抑えて１失点で切り抜けたが、連続無失点記録は１４イニングで途切れる形となった。３回は１死から中島に四球を与えたが、続く黒川を一飛、ボイトを１４７キロで見逃し三振に仕留めた。

２月１１日の紅白戦で実戦デビューを飾って以降、この日の試合前まで１３イニング連続無失点と実力を発揮してきた即戦力ルーキー。無失点記録を継続する左腕の姿に阿部監督も「１回、ちょっと打たれるのが見てみたい」と語っていた。

◇Ｇ竹丸の実戦成績

２月１１日 紅白戦（宮崎）

１回無安打無失点２奪三振

同１５日 広島戦（那覇）

２回２安打無失点１奪三振

同２２日 中日戦（北谷）

２回無安打無失点３奪三振

同２８日 韓国サムスン戦（那覇）３回無安打無失点４奪三振

３月１０日 ソフトバンク戦（宇部）５回５安打無失点７奪三振