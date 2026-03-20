『Gガンダム』30周年記念ファイティングムービー公開 ゴッドガンダムとマスターガンダム手合わせ
『ガンダムGWX 30周年プロジェクト』の新情報が発表された。『機動新世紀ガンダムX』の30周年記念ロゴ、『機動武闘伝Ｇガンダム』の新PV『機動武闘伝Gガンダム』30周年記念ファイティングムービーが公開された。
【動画】ゴッドガンダムとマスターガンダム激突！公開された『Gガンダム』新映像
「ガンダムGWX 30周年プロジェクト」最後の作品となる『機動新世紀ガンダムＸ』。1996年4月5日から放送を開始した本作は2026年に放送30周年を迎える。この節目を記念して、『機動新世紀ガンダムＸ』30周年記念ロゴが公開となった。
記念ロゴは、作品を象徴する“月”をモチーフに、主人公ガロード・ランとヒロインのティファ・アディールが背中あわせに立ち、上を見上げる姿を描いたデザインとなっている。
『機動武闘伝Ｇガンダム』放送30周年の節目に、3DCGのプリビズを主体とした実験的なデジタルアニメーション制作を目的として制作されたPVが、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて公開。これまでにないガンダムの表現を目指し、新たなスタッフによって、ゴッドガンダムとマスターガンダムの手合わせが迫力を持って描かれている。
【動画】ゴッドガンダムとマスターガンダム激突！公開された『Gガンダム』新映像
「ガンダムGWX 30周年プロジェクト」最後の作品となる『機動新世紀ガンダムＸ』。1996年4月5日から放送を開始した本作は2026年に放送30周年を迎える。この節目を記念して、『機動新世紀ガンダムＸ』30周年記念ロゴが公開となった。
『機動武闘伝Ｇガンダム』放送30周年の節目に、3DCGのプリビズを主体とした実験的なデジタルアニメーション制作を目的として制作されたPVが、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて公開。これまでにないガンダムの表現を目指し、新たなスタッフによって、ゴッドガンダムとマスターガンダムの手合わせが迫力を持って描かれている。
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